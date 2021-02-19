Spor Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında
TRANSFER

Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulüplerinin radarına çok çabuk girmeyi başardı. Crystal Palace’ın Alanyaspor maçından itibaren Mustafa Muhammed’i izleyeceği öğrenildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mustafa Muhammed'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.
Mustafa Muhammed'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Galatasaray’da henüz 4. maçına çıkan ve 4 gol atan Mustafa Muhammed, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

Avrupa basınında haber olmaya başlayan Mustafa, ocak ayında Mısır’ın Zamalek Kulübünden zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralanmıştı. Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulüplerinin radarına çok çabuk girmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon gol kralı olan Sörloth’un eski takımı Crystal Palace, Mısırlı forveti takip etmeye başladı. Crystal Palace’ın oyuncu izleme komitesinin, Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mustafa Muhammed’i izleyeceği öğrenildi.

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Satışından pay iddiası

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de 24 maçta sadece 27 gol atan İngiliz ekibi, önümüzdeki yaz kadrosuna etkili bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Galatasaray, 1.5 yıllığına 2 milyon Dolar karşılığında kiraladığı Mustafa Muhammed’in bonservisini 2022 yazında 4 milyon Dolar’a alma hakkını elinde bulunduruyor. Ancak Zamelek Kulübü ile daha önce Sörloth için İngiliz ekibi ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma yapıldığı, Mustafa’nın sonraki satışından satışından Zamelek’in pay alabileceği iddia ediliyor.

Arda'ya emanet

Sezon başında yönetimle sorunlar yaşayan Belhanda ve Feghouli ile özel olarak ilgilenen Arda Turan, iki oyuncuyu da motive etmek için elinden geleni yaptı. Arda şimdi de bir başka Kuzey Afrikalı yıldız Mustafa Muhamed için mesaiye başladı. İngilizce iletişim kurmaya çalışan Mısırlı oyuncuyu hiç yalnız bırakmayan Arda, Muhammed’in kısa sürede takıma uyum sağlamasına yardımcı oldu.


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Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında
Spor

Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulüplerinin radarına çok çabuk girmeyi başardı. Crystal Palace’ın Alanyaspor maçından itibaren Mustafa Muhammed’i izleyeceği öğrenildi.
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