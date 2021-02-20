Av sürüyor

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Kovid vakaları ve sakatlıklar nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun Trabzonspor, düşme hattında bulunan Başakşehir’i deplasmanda Yusuf Sarı’nın golüyle 1-0 yendi. Ligde kazanma serisini 7 maça çıkaran bordo-mavililer, 17 yıl sonra da en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Cezalı, sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle 11 eksikle İstanbul’a gelen ve ligde 10 maçtır yenilmeyen bordo-mavili takım, ikinci yarıda oyuna giren Yusuf Sarı’nın golüyle Başakşehir’i mağlup ederek 17 yıl sonra en uzun galibiyet serisi yakaladı.
Cezalı, sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle 11 eksikle İstanbul’a gelen ve ligde 10 maçtır yenilmeyen bordo-mavili takım, ikinci yarıda oyuna giren Yusuf Sarı’nın golüyle Başakşehir’i mağlup ederek 17 yıl sonra en uzun galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig’in 26. Hafta açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Cezalı, sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle 11 eksikle İstanbul’a gelen ve ligde 10 maçtır yenilmeyen bordo-mavili takım, ikinci yarıda oyuna giren Yusuf Sarı’nın golüyle Başakşehir’i mağlup ederek 17 yıl sonra en uzun galibiyet serisi yakaladı. Maçın ilk yarısında iki takım da sonuç üretebilecek pozisyon bulamadı. 17. Dakikada Fernandes ceza sahası içinde topla buluşurken, Faruk Can son anda araya girerek tehlikeyi önledi. 24. dakikada Ekuban’ın pasında kaleciyi de geçen Yunus Mallı’nın içeriye ortaladığı topu Duarte kornere gönderdi. 36’da Yunus Mallı’nın soldan ortasında Bakasetas’ın vuruşunu son anda araya giren Epureanu uzaklaştırdı. İkinci yarıda da ev sahibi ekip savunma güvenliğini ön planda tutarken, Trabzonspor, topa daha fazla sahip olan taraf oldu. 50. dakikada Azubuike’nin ortasında kaleci Kağan topu yumruklarken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 62’de Yunus Mallı’nın pasında Bakasetas’ın vuruşu defanstan döndü. 66’da Ekuban’ın pasında ceza alanı dışında buluşan Bakasetas’ın şutunda top kaleci Mert’te kaldı. Maçın 80. dakikasında oyuna bir dakika önce giren Yusuf Sarı, kendi yarı alanından aldığı topla rakiplerinden sıyrıldı ve ceza alanı içine girdiğinde yerden sert bir şutla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 87’de Yusuf Sarı’nın şutunda Ndayishimiye topu çizgiden çıkardı. 90+4’de kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde Gulbrandsen’in vuruşunu kaleci Kağan topu kontrol etti.

Kağan tarihe geçti

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’un yokluğunda kaleyi koruyan 10 Ocak 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Başakşehir deplasmanında çıktı. Lise öğrencisi Kağan, bu sezon hem Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu. (18 yaş 40 gün). Bitiş düdüğünün ardından arkadaşlarının kutladığı Kağan, maç sonrası “Hep hayal ettiğim şeydi bu. Uğurcan, Erce, Arda ağabeyler yardımcı oldu. Uğurcan ağabeyin eldivenleriyle çıktım. Herkesin desteğini görmek güzel duygu. Bu sahaya çıkarken baskı yerine güven verdi” dedi.

Yarış içinde olacağız: Lig seyircisiz oynanmalı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Takımda çok önemli eksikler var. Hem Covid, hem sıkıştırılmış bir lig. Trabzonspor şampiyonluk yarışı içinde olan ve olması gereken bir takım. Sezonu kim nerede nasıl tamamlayacağını hep birlikte göreceğiz. Tüm maçlara olduğu gibi önümüzdeki F.Bahçe maçına da aynı ciddiyetle çıkacağız” dedi. Ağaoğılu, genç futbolcular hakkında ise “Genç oyuncuların bu tip maçlarda kendine yer bulması, maç stresini atması çok olumlu olacaktır” diye konuştu. Ağaoğlu, nisan ayından itibaren maçların seyircili oynanma ihtimali konusunda “Ligin önemli bir bölümünün seyircisiz oynandığı yerde kalan maçların seyircili oynanması rekabet açısından çok doğru bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

Oyuna hükmettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Maçta pozisyon vermedik ve oyuna hükmettik. Kağan ve Faruk Can çok iyi performans gösterdi. Burası verimli toprak. 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun. Şu anda hikayenin içinde çok güzel gidiyoruz, adım adım gidiyoruz, oyunumuz gelişiyor. Saha içinde ve dışında beraber hareket eden, gözünün içine bakan bir oyuncu grubu var” dedi. Avcı, önümüzdeki hafta oynayacakları F.Bahçe derbisiyle ilgili olarak ise, “Pazartesi günü ve maça 2 gün kala testlerimiz olacak. Oyuncu kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağız” diye konuştu.

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