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ABD'deki üniversite intifadasını Türkiye'den selamladılar

ABD üniversitelerinde Gazze’deki soykırıma tepki için dalga dalga yayılan protestolara Türkiye’den destek geldi.

Neslihan Önder
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:54 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Grup, açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde olaysız dağıldı.
Grup, açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde olaysız dağıldı.

Özgürder’e bağlı üniversite yapılanması İstanbul Üniversitesi’nin önünde ABD’deki protestolara destek gösteri gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 kişilik grup Beyazıt Meydanı’na ellerinde pankartlarla geldi. “Gazze için kampüsler ayağa”, “Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD” ve “İnsanlık vicdanı siyonizmi yenecek” sloganları atan grup, ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına üniversite öğrencisi Melike Türkmen yaptı.


KAMPÜSLERE FİLİSTİN KAMPLARI KURDULAR

Tarihin önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığını söyleyen Türkmen, “Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde, İsrail’i açıkça desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti, soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahit geliyoruz. Harvard'dan Kaliforniya ve Teksas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde, bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken, diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencileri akademisyenler de destekliyor” dedi.


İNSANLIK VİCDANI SİYONİZMİ YENECEK

Türkmen konuşmasının devamında, “Bizler üniversiteli Müslümanlar olarak Kolombiya Üniversitesi'ne başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den Beyazıt'tan, İstanbul Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz. Onlar yaptıkları eylemlerle katil Netanyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerin siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için Rabbimize dua ediyoruz. Dünyanın tüm vicdanlı haklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin konunun suratlarını haykırmaya davet ediyoruz. Ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı siyonizmi yenecek” ifadelerini kullandı.


ABD'de öğrenciler protestoların fitilini ateşledi: Her geçen saat yeni okullar ekleniyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayılmaya devam ediyor. Washington, New York ve Los Angeles'ta yer alan üniversite öğrencileri Filistin için intifada başlattı. New York Üniversitesi (NYU), Northwestern, Stanford, George Washington, New York Eyalet Üniversitesi, Northeastern, Harvard Üniversitesi, UC Berkeley, Michigan Eyalet, George Washington, Pensilvanya, Kaliforniya ve North Carolina gibi üniversitelere yayıldı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nin ana kampüsü Harvar Avlusu'na giriş, yalnızca Harvard kimliği olan öğrenciler ve yetkili personellerle sınırlandırıldı.

Soykırıma karşı bir hamle de Teksas'tan: Üniversite öğrencilerinden sonra akademisyenler de ayaklandı

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı soykırımın yankıları tüm dünyanın tepkisine yol açarken Filistin için bir hamle de ABD’nin Teksas eyaletinden geldi. Austin’deki üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere Teksas çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunmasının ardından öğretim görevlileri de iş bıraktı. Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan Teksas’ta öğrencilerin ters kelepçe ile gözaltına alınmasına rağmen insani bir tutum sergileyen öğretmenler ders yerine öğrencilerin Gazze için başlattığı eyleme katıldı. Bu davranış olayların boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.

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