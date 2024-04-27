ABD'deki üniversite intifadasını Türkiye'den selamladılar

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı soykırımın yankıları tüm dünyanın tepkisine yol açarken Filistin için bir hamle de ABD’nin Teksas eyaletinden geldi. Austin’deki üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere Teksas çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunmasının ardından öğretim görevlileri de iş bıraktı. Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan Teksas’ta öğrencilerin ters kelepçe ile gözaltına alınmasına rağmen insani bir tutum sergileyen öğretmenler ders yerine öğrencilerin Gazze için başlattığı eyleme katıldı. Bu davranış olayların boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.