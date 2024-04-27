ABD'deki üniversite intifadasını Türkiye'den selamladılar

Özgürder’e bağlı üniversite yapılanması İstanbul Üniversitesi’nin önünde ABD’deki protestolara destek gösteri gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 kişilik grup Beyazıt Meydanı’na ellerinde pankartlarla geldi. “Gazze için kampüsler ayağa”, “Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD” ve “İnsanlık vicdanı siyonizmi yenecek” sloganları atan grup, ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına üniversite öğrencisi Melike Türkmen yaptı.
KAMPÜSLERE FİLİSTİN KAMPLARI KURDULAR
Tarihin önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığını söyleyen Türkmen, “Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde, İsrail’i açıkça desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti, soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahit geliyoruz. Harvard'dan Kaliforniya ve Teksas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde, bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken, diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencileri akademisyenler de destekliyor” dedi.
İNSANLIK VİCDANI SİYONİZMİ YENECEK
Türkmen konuşmasının devamında, “Bizler üniversiteli Müslümanlar olarak Kolombiya Üniversitesi'ne başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den Beyazıt'tan, İstanbul Üniversitesi'nden selam gönderiyoruz. Onlar yaptıkları eylemlerle katil Netanyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerin siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizmle mücadele sathının daha da genişlemesi için Rabbimize dua ediyoruz. Dünyanın tüm vicdanlı haklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin konunun suratlarını haykırmaya davet ediyoruz. Ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı siyonizmi yenecek” ifadelerini kullandı.