ABD'deki üniversite intifadasını Türkiye'den selamladılar

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayılmaya devam ediyor. Washington, New York ve Los Angeles'ta yer alan üniversite öğrencileri Filistin için intifada başlattı. New York Üniversitesi (NYU), Northwestern, Stanford, George Washington, New York Eyalet Üniversitesi, Northeastern, Harvard Üniversitesi, UC Berkeley, Michigan Eyalet, George Washington, Pensilvanya, Kaliforniya ve North Carolina gibi üniversitelere yayıldı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nin ana kampüsü Harvar Avlusu'na giriş, yalnızca Harvard kimliği olan öğrenciler ve yetkili personellerle sınırlandırıldı.