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ABD'de öğrenciler protestoların fitilini ateşledi: Her geçen saat yeni okullar ekleniyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayılmaya devam ediyor. Washington, New York ve Los Angeles'ta yer alan üniversite öğrencileri Filistin için intifada başlattı. New York Üniversitesi (NYU), Northwestern, Stanford, George Washington, New York Eyalet Üniversitesi, Northeastern, Harvard Üniversitesi, UC Berkeley, Michigan Eyalet, George Washington, Pensilvanya, Kaliforniya ve North Carolina gibi üniversitelere yayıldı. ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nin ana kampüsü Harvar Avlusu'na giriş, yalnızca Harvard kimliği olan öğrenciler ve yetkili personellerle sınırlandırıldı.

Zeynep Karçığa
12:04 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 12:15 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları diğer okullara yayılmaya devam ediyor.
ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları diğer okullara yayılmaya devam ediyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı.


Northwestern Üniversitesi


Northwestern Üniversitesi öğrencileri Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı protesto amacıyla kampüsün bahçesinde toplandı. Protestolar devam ederken polis araçları okulun etrafında hazır bekledi.



Stanford Üniversitesi


İsrail'in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran Stanford Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüsteki White Plaza Meydanı'nda devam ediyor.



George Washington Üniversitesi


Washington'da yer alan George Washington Üniversitesi öğrencileri de Gazze'deki saldırılara karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterinde bulunmak amacıyla bir araya gelerek sloganlar attı. Öğrenciler protestodan sonra akşam namazı kıldı.



Columbia Üniversitesi'nde Gazze protestoları devam ediyor


ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ediyor. Kampüs bahçesinde Gazze Dayanışma Kampı kuran öğrenciler İsrail'in saldırılarını karşı gösteri düzenledi.



New York Eyalet Üniversitesi


New York Eyalet Üniversitesi bünyesinde bağlı Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.



Northeastern Üniversitesi


Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde bulunan Northeastern Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Harvard Avlusu'nda kamp kuran öğrencilere destek vermek amacıyla bir araya geldi.



Harvard Üniversitesi, protestoları engellemek için avlusunu kapattı


ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nin ana kampüsü Harvar Avlusu'na giriş, yalnızca Harvard kimliği olan öğrenciler ve yetkili personellerle sınırlandırıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, Harvard Lisans Filistin Dayanışma Komitesi'nin pazartesi günü askıya alınmasını ve okulun Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto etmek amacıyla çarşamba günü Harvard Avlusu'na kamp kurmuştu. Üniversite yönetimi, Harvard Avlusu girişlerine astığı yazıda, çadır veya masa gibi binalara girişi kısıtlayacak eşyaların getirilmesi halinde bu eşyaları getirenlere disiplin cezası verilebileceğini açıkladı. Avluda çalışan öğrencilere yollanan e-postada ise avlunun "tedbirli davranmak ve toplumun güvenliğini ön planda tutmak" amacıyla cuma gününe kadar kapatıldığı aktarıldı.



UC Berkeley Üniversitesi


İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Berkeley Üniversitesi (UC Berkeley) kampüsünde kamp kuran öğrencilerin eylemleri devam ediyor. İsrail hükümetine teknoloji sağlanmasına karşı çıkmasının ardından işten çıkarılan Google çalışanları da kampüsteki protestolara katıldı.



Michigan Eyalet Üniversitesi


Michigan Eyalet Üniversitesi öğrencileri, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde kamp kurdu.


Pensilvanya Üniversitesi


İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Pensilvanya Üniversitesi öğrencileri ve aktivistler, kampüs bahçesinde kamp kurdu.



North Carolina Üniversitesi


İsrail'in saldırılarına karşı North Carolina Üniversitesi öğrencileri, Charlotte şehrinde kampüs bahçesinde düzenlediği protesto gösterisi devam ediyor.



Kaliforniya Üniversitesi


Los Angeles'ta yer alan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) öğrencileri de Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterinde bulunmak amacıyla kampüste Gazze Dayanışma Kampı kurdu.



ABD'li Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt, Gazze gösterilerine destek


ABD'li Senatör Bernie Sanders, Amerikan üniversitelerindeki Gazze eylemlerini "antisemitik" olmakla suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle yüklenerek, "Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir" dedi.



1968 hareketinin benzeri


Gelişmeler, 1968 yılında başlayan ve Vietnam Savaşı’nı protesto eden öğrenci hareketini hatırlattı. O dönem savaş karşıtı üniversite öğrencileri ayaklanmış, gösteriler iktidardaki Demokrat Partiyi derinden etkilemiş ve başkanlık seçimlerini kaybetmesine sebep olmuştu. Nihayetinde devam eden protestolar neticesinde ABD Vietnam'dan çekilmek zorunda kalmıştı.



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