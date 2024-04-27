Biden'a veto: Siyonazi faşizmi kampüsleri kuşattı

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma ve ABD’nin katliama verdiği koşulsuz şartsız desteğe karşılık ABD'nin ünlü Columbia Üniversitesi’nde başlayan öğrenci intifadası dünya gündemine oturdu. 2 hafta önce Columbia Üniversitesi’nde başlayan eylemler, Georgetown, George Washington, Emory, Harvard, MIT, Yale, Texas, NYU, Kaliforniya Eyalet, Minnesota, Güney Kaliforniya üniversitelerine yayıldı. Amerikan güvenlik güçlerinin ve siyasilerin saldırıları arttıkça kampüslerde eylemlere katılan kişi saysı ve eylemlere destek büyürken, binlerce kişinin katıldığı gösterilerde şimdiye kadar çoğu öğrenci 570 kişi gözaltına alındı. Eylemlere katılan iki profesör, ters kelepçeyle tutuklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkesi ve Filistin devleti tekliflerini reddeden ABD'de Biden yönetimi, yükselen öğrenci isyanlarına şiddetli müdahalede bulunuyor. ABD'nin üniversite kampüs binası çatılarına keskin nişancı yerleştirmesi, “Siyonazi faşizmi kampüsleri kuşatıyor” yorumuna neden oldu.





PROFESÖRLERE TERS KELEPÇE

Emory Üniversitesi’nde polis eylemlere katılan ve öğrencilerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Fohlin’ni bir polis yere yatırmaya çalışıyor. Direnen kadına sert müdahalede bulunan polis zorla kadını yere yatırıyor. Daha sonra kadını kelepçelemek için bir başka polis de yardımcı oluyor. Akademisyenin, “Aman tanrım, ben bir profesörüm” sözleri, gördüğü muameleyi değiştirmeye yetmiyor. Diğer bir videoda ise bir öğrencisinin, “Sizin için yapabileceğim bir şey var mı” sözlerine cevap veren McAfee, “Felsefe bölümü departmanı ile iletişime geçip Felsefe Bölümü Başkanı’nın tutuklandığını söyleyebilirsin” dediği görüldü.





KESKİN NİŞANCI ÇATIDA

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi, protestoların yayılmasında etkin bir rol oynarken, alınan orantısız önlemlerle de kameralara yansıdı. Öğrencilerin darp edilip tutuklandığı Ohio Eyalet Üniversitesi’nde, kampüs binasının çatılarına keskin nişancı yerleştirildiği görüntülendi. Indiana Üniversitesi’nden de kan donduran görüntüler geldi. 4 keskin nişancı, mevzilenmiş bir şekilde üniversite binasının çatısında görüntülendi.





YURTTAN ATILDILAR

Üniversitelerin protestolara bitirmek için aldığı önlemler de oldukça eleştiriliyor. Princeton Üniversitesi’nde, Hassan Sayed ve Achinthya Sivalingan isimli 2 lisansüstü öğrencisini Gazze için eylem çadırı kurdukları gerekçesiyle yurtlarından atıldı. Üniversite güvenliği, öğrenciler çadırları kurduktan 5 dakika sonra polisi çağırdı.





TERS KELEPÇEYLE NAMAZ

Kaliforniya Üniversite’nde polisin gösterileri dağıtmak için sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Ters kelepçe ile tutuklanan öğrencilerden birinin, elleri bağlı olmasına rağmen namaz kıldığı görüldü. Sosyal medyada viral olan olaya, “Ters kelepçeli ama en özgür adam” yakıştırması yapıldı. Başka bir olayda ise üniversite öğrencileri, polisten gelecek müdaheleyi önlemek için namaz kılan arkadaşlarının etrafını kefiyelerle kapattı.





YERE YATIRIP ŞOK VERDİLER

George Washington Üniversitesi’nde eyleme destek her geçen saat büyüyor. Yüzlerce öğrenci, üniversite kampüsünde Gazze’ye destek eylemlerine katılırken, üniversitede görevli hocalar, öğrencilerini polise karşı korumak için bariyer oluşturdu. Atlanta’da da ise siyahi bir öğrenciyi 3 polisin tutuklama anı büyük tepki topladı. Güvenlik güçleri öğrenciyi yere yatırdıktan sonra hareket etmesini engellemek için üstüne baskı uyguladı. Siyahinin ellerini arkadan kelepçeleyen polisler, üstüne üstlük etkisiz hale gelen öğrenciye, yerde yattığı sırada şok

tabancası uyguladı.





TÖRENE İPTAL

Güney California Üniversitesi’nde, 10 Mayıs’ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada “Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir” denildi.



