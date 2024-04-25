Soykırıma karşı bir hamle de Teksas'tan: Üniversite öğrencilerinden sonra akademisyenler de ayaklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde başlayan Gazze eyleminin yankıları tüm dünyayı sararken Filistin için bir hamle de Austin Üniversite'sindeki akademisyenlerden geldi. Teksas Üniversitesi'nin akademisyenleri, polis ve eyalet askeri müdahalesinden sonra işi bırakarak öğrencilerin eylemine katıldı.
Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bir kamu üniversitesinde yaşanan bu olay, ABD vatandaşlarının bile İsrail yanlısı yönetimlerinin Filistin'e karşı uyguladığı insanlık dışı muameleden ne kadar rahatsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD’de Yale, Harvard, Columbia, Michigan Üniversitesi ve Teksas eyaletinin Austin’deki Üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunuyor. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.
Amerika’daki üniversiteler soykırıma karşı ayaklandı
- İLGİLİ UT AUSTIN FAKÜLTESİNDEN AÇIKLAMA: UT AUSTIN'İN ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİNE YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE CEVAP
- Biz, UT Austin fakültesi olarak, Başkan Jay Hartzell ve idari liderlerimizin, şehir polisinin yanı sıra eyaletin dört bir yanından eyalet polislerini atlarla, motosikletlerle ve bisikletlerle, çevik kuvvet teçhizatıyla ve coplarla, biber gazıyla, silahla davet etme kararını kınıyoruz. Öğrencilerimiz tarafından planlanan barışçıl bir etkinliğe tepki olarak bugün kampüsümüze göz yaşartıcı gaz ve silahlarla saldırı düzenlendi. Filistin Dayanışma Komitesi bugün UT Austin'in ana bahçesinde bir gün sürecek "Gazze Devlet Üniversitesi" eğitim etkinliği planlamıştı. Etkinlikte eğitimler, çalışma oturumları, pizza ve bir sanat atölyesi yer alacaktı. Hiçbir şiddet tehdidi yoktu, dersleri aksatma planı yoktu, kampüs topluluğuna yönelik herhangi bir korkutma yoktu.
- Liderlerimiz, öğrencilerimizin barışçıl planlı eylemlerine devam etmelerine izin vermek yerine kampüsümüzü askerileştirilmiş bir bölgeye dönüştürdü. Açık bir eylem planı olmayan polis ve eyalet askerleri, çimenlerde toplanmalarını engellemek için başlangıçta öğrencileri engelledi, böldü, kordon altına aldı ve korkuttu. Sonunda polis ve askerler Speedway'i ele geçirdi. Öğrenciler daha sonra polis ve askerlerin kalabalığın büyük kısmını UT Austin'in kutsal çeşmesinin duvarına doğru ittiği boş çimenliği işgal etti. Birkaç saat önce yapılan son sayımda on beş öğrenci tutuklanmıştı. Tutuklamalar sürüyor. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz. Polisin bir kız öğrenciyi yumrukladığına, yasal bir gözlemciyi devirdiğine, bir öğrenciyi tel örgülerin üzerinden sürüklediğine ve sırf kalabalığın önünde durdukları için öğrencileri şiddetle tutukladığına tanık olduk. Akşam 5'ten sonra üniversite polisi toplu tahliye emri çıkardı.
- Kampüsümüz, öğrencilerimizin ilk değişiklik haklarını barışçıl bir şekilde sergilemelerini engelleyen şehir polisi ve eyalet polisleri tarafından işgal edildiğinde işler her zamanki gibi olamaz. Kampüsümüze militarize ve silahlı kuvvetler getirerek ve polisin tacizine ve öğrencileri tehlikeye attığına dair çok sayıda delil olmasına rağmen onları geri çekmeyi reddederek, tüm kampüs topluluğumuzu güvensiz hale getirdiniz. Tüm öğrenci topluluğumuzu riske attınız.
- Yarın her zamanki gibi iş yok. Sınıf yok. Derecelendirme yok. İş yok. Görev yok. TSEU ile planlanan saat 12:15'te UT Tower'ın önündeki ana alışveriş merkezinde toplanıyoruz.