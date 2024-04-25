Soykırıma karşı bir hamle de Teksas'tan: Üniversite öğrencilerinden sonra akademisyenler de ayaklandı

Liderlerimiz, öğrencilerimizin barışçıl planlı eylemlerine devam etmelerine izin vermek yerine kampüsümüzü askerileştirilmiş bir bölgeye dönüştürdü. Açık bir eylem planı olmayan polis ve eyalet askerleri, çimenlerde toplanmalarını engellemek için başlangıçta öğrencileri engelledi, böldü, kordon altına aldı ve korkuttu. Sonunda polis ve askerler Speedway'i ele geçirdi. Öğrenciler daha sonra polis ve askerlerin kalabalığın büyük kısmını UT Austin'in kutsal çeşmesinin duvarına doğru ittiği boş çimenliği işgal etti. Birkaç saat önce yapılan son sayımda on beş öğrenci tutuklanmıştı. Tutuklamalar sürüyor. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz. Polisin bir kız öğrenciyi yumrukladığına, yasal bir gözlemciyi devirdiğine, bir öğrenciyi tel örgülerin üzerinden sürüklediğine ve sırf kalabalığın önünde durdukları için öğrencileri şiddetle tutukladığına tanık olduk. Akşam 5'ten sonra üniversite polisi toplu tahliye emri çıkardı.