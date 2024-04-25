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Dünya

Soykırıma karşı bir hamle de Teksas'tan: Üniversite öğrencilerinden sonra akademisyenler de ayaklandı

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı soykırımın yankıları tüm dünyanın tepkisine yol açarken Filistin için bir hamle de ABD’nin Teksas eyaletinden geldi. Austin’deki üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere Teksas çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunmasının ardından öğretim görevlileri de iş bıraktı. Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan Teksas’ta öğrencilerin ters kelepçe ile gözaltına alınmasına rağmen insani bir tutum sergileyen öğretmenler ders yerine öğrencilerin Gazze için başlattığı eyleme katıldı. Bu davranış olayların boyutunun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.

16:22 - 25/04/2024 четверг
Güncelleme: 16:42 - 25/04/2024 четверг
Yeni Şafak
ABD'deki Gazze eylemine akademisyenlerden tam destek: Sert yaptırıma rağmen iş bıraktılar
ABD'deki Gazze eylemine akademisyenlerden tam destek: Sert yaptırıma rağmen iş bıraktılar

ABD'nin Teksas eyaletinde başlayan Gazze eyleminin yankıları tüm dünyayı sararken Filistin için bir hamle de Austin Üniversite'sindeki akademisyenlerden geldi. Teksas Üniversitesi'nin akademisyenleri, polis ve eyalet askeri müdahalesinden sonra işi bırakarak öğrencilerin eylemine katıldı.


Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bir kamu üniversitesinde yaşanan bu olay, ABD vatandaşlarının bile İsrail yanlısı yönetimlerinin Filistin'e karşı uyguladığı insanlık dışı muameleden ne kadar rahatsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



ABD’de Yale, Harvard, Columbia, Michigan Üniversitesi ve Teksas eyaletinin Austin’deki Üniversite kampüsünde Filistin için eylem yapan öğrencilere çevik kuvvet birlikleri sert müdahalede bulunuyor. Sert müdahalelere rağmen eylemlerden vazgeçmeyen öğrencilere destekler çığ gibi büyüyor.



Amerika’daki üniversiteler soykırıma karşı ayaklandı


Cal Poly Humbold Üniversitesi
öğrencileri polisin sert müdahalesini püskürterek okulun Siemens Salonu'ndaki eylemlerini üç gün boyunca sürdüreceklerini açıkladı.

Columbia Üniversitesi’
nin okul yönetimi derslerin uzaktan yapılmasını kararlaştırdı. Polis şiddetine ve üniversite yönetiminin tepkisine karşı öğrenciler fakülteler dersleri bıraktı.

Eylemlerin başladığı
Harvard Üniversitesi
'nde öğrenciler soykırımcı İsrail'i protesto etmek için engellemelere rağmen kampüste çadır kurdu.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin’deki Üniversite kampüsünde
Filistin için eylem yapan öğrencilere Teksas çevik kuvveti birlikleri sert müdahalede bulunmuştu. Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan Teksas’ta öğrenciler ters kelepçe ile gözaltına alındı.

UT Austin Üniversitesi'nden Gazze eylemi sırasında yapılan askeri müdahaleye yönelik bildiri metni yayınlandı

Bildiri metninde şu ifadeler kullanıldı;
  • İLGİLİ UT AUSTIN FAKÜLTESİNDEN AÇIKLAMA: UT AUSTIN'İN ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİNE YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALEYE CEVAP
  • Biz, UT Austin fakültesi olarak, Başkan Jay Hartzell ve idari liderlerimizin, şehir polisinin yanı sıra eyaletin dört bir yanından eyalet polislerini atlarla, motosikletlerle ve bisikletlerle, çevik kuvvet teçhizatıyla ve coplarla, biber gazıyla, silahla davet etme kararını kınıyoruz. Öğrencilerimiz tarafından planlanan barışçıl bir etkinliğe tepki olarak bugün kampüsümüze göz yaşartıcı gaz ve silahlarla saldırı düzenlendi. Filistin Dayanışma Komitesi bugün UT Austin'in ana bahçesinde bir gün sürecek "Gazze Devlet Üniversitesi" eğitim etkinliği planlamıştı. Etkinlikte eğitimler, çalışma oturumları, pizza ve bir sanat atölyesi yer alacaktı. Hiçbir şiddet tehdidi yoktu, dersleri aksatma planı yoktu, kampüs topluluğuna yönelik herhangi bir korkutma yoktu.

  • Liderlerimiz, öğrencilerimizin barışçıl planlı eylemlerine devam etmelerine izin vermek yerine kampüsümüzü askerileştirilmiş bir bölgeye dönüştürdü. Açık bir eylem planı olmayan polis ve eyalet askerleri, çimenlerde toplanmalarını engellemek için başlangıçta öğrencileri engelledi, böldü, kordon altına aldı ve korkuttu. Sonunda polis ve askerler Speedway'i ele geçirdi. Öğrenciler daha sonra polis ve askerlerin kalabalığın büyük kısmını UT Austin'in kutsal çeşmesinin duvarına doğru ittiği boş çimenliği işgal etti. Birkaç saat önce yapılan son sayımda on beş öğrenci tutuklanmıştı. Tutuklamalar sürüyor. Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz. Polisin bir kız öğrenciyi yumrukladığına, yasal bir gözlemciyi devirdiğine, bir öğrenciyi tel örgülerin üzerinden sürüklediğine ve sırf kalabalığın önünde durdukları için öğrencileri şiddetle tutukladığına tanık olduk. Akşam 5'ten sonra üniversite polisi toplu tahliye emri çıkardı.

  • Kampüsümüz, öğrencilerimizin ilk değişiklik haklarını barışçıl bir şekilde sergilemelerini engelleyen şehir polisi ve eyalet polisleri tarafından işgal edildiğinde işler her zamanki gibi olamaz. Kampüsümüze militarize ve silahlı kuvvetler getirerek ve polisin tacizine ve öğrencileri tehlikeye attığına dair çok sayıda delil olmasına rağmen onları geri çekmeyi reddederek, tüm kampüs topluluğumuzu güvensiz hale getirdiniz. Tüm öğrenci topluluğumuzu riske attınız.

  • Yarın her zamanki gibi iş yok. Sınıf yok. Derecelendirme yok. İş yok. Görev yok. TSEU ile planlanan saat 12:15'te UT Tower'ın önündeki ana alışveriş merkezinde toplanıyoruz.



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1 час назад
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