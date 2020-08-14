Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma uluslararası hukuka aykırı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan ile Mısır arasından gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:
Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.
- Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.