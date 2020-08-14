Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adalet Bakanı Gül Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma uluslararası hukuka aykırı
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma uluslararası hukuka aykırı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan ile Mısır arasından gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.

Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek
GÜNDEM
Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek
  • Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.

Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'un son hali görüntülendi
DÜNYA
Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'un son hali görüntülendi

Yunan, adaları silahlandırıyor: Adaların konumu tartışmaya açılmalı
DÜNYA
Yunan, adaları silahlandırıyor: Adaların konumu tartışmaya açılmalı

Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi
GÜNDEM
Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

Abone Ol Google News
Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Cumhuriyet tarihinin
en büyük operasyonu

​İşte ele geçirilen tarihi eserler.
10 soruda Ayasofya

10 soruda Ayasofya

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​Bir maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı.

Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.

​Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular.

Gerilimi<br>tırmandıracak!

Gerilimi
tırmandıracak!

İlk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koydu.
4 site boşaltıldı

4 site boşaltıldı

İzmir Çeşme'de orman yangını paniği..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.