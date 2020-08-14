Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşma uluslararası hukuka aykırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Partili kadınlara hakaret edilmesine sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü' programında konuştu. Erdoğan, 'AK Partili kadınlara hakaret edilmesine sessiz kalmayacağız. Biz aile hassasiyetimizi kimsenin tartısına sunacak değiliz. Bizim partimizin kadın kolları kendi demokratik tercihini kendisi kullanır, icazet almaya ihtiyacımız yok' dedi.

