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Dünya Yunan, adaları silahlandırıyor Adaların konumu tartışmaya açılmalı
AVRUPA

Yunan, adaları silahlandırıyor: Adaların konumu tartışmaya açılmalı

Yunanistan pervasız hareketlerine hız kesmeden devam ediyor. Her türlü uyarıya rağmen adaları silahlandıran Yunan hükümeti yapılan antlaşmaları hiçe sayıyor. Antlaşmaların hükümleri uygulanmazken adaların durumu uluslararası hukuka göre tartışmaya açılmalı. Bugün ise tahriklerine bir yenisini ekleyen Yunan hükümeti komandolarla Türk azınlığın yaşadığı köyü bastı.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
Ülkemizin dibindeki adaların silahlandırılması antlaşmaların hiçe sayıldığını gösteriyor.
Ülkemizin dibindeki adaların silahlandırılması antlaşmaların hiçe sayıldığını gösteriyor.

Adalar Denizi’ndeki birçok adanın devredilişindeki en önemli şartlardan biri Yunan tarafının ana karamızın dibindeki bu adalarda silahlanmaya gidemeyeceği şartıydı. Şimdi ise Yunan tarafının; birçok adada silahlanmaktan, üs kurmaya değin yatırım yaptıkları ifşa oldu.

Yunan tarafının kıta sahanlığımız üzerinde hak iddia etmesinin tek sebebi ise antlaşmalara uymayıp yönettikleri bu adalar.

Ege'de hesap ver
GÜNDEM
Ege'de hesap ver


Türkiye'nin dibinde ama Türk toprağı değil

Meis gibi küçücük adalar üzerinden hak iddia eden Yunanistan bu zihniyetle yakında Sisam Adası üzerinden denize girenlere dahi karışabilir.

Sisam adası neredeyse ana karamızın bir parçası gibi duruyor.

Yunanistan ülkemizin dibindeki adalar üzerinden denize girenlere dahi müdahale etmeye çalışırsa kimse şaşırmamalı. Bugün nasıl ki üzerinde 400 kişi yaşayan, dibimizdeki Meis üzerinden Akdeniz'i sahiplenmeye çalışıyorlarsa yarın Didim'in dibindeki Sisam adası üzerinden aynı tavrı takınabilirler.

Çalıntı ada Girit: Ada hukuki olarak Türk toprağı
DÜNYA
Çalıntı ada Girit: Ada hukuki olarak Türk toprağı

Ada ile Türkiye arasında neredeyse mesafe yok.

Barbaros'un memleketi Midilli, Ayvalık'ın dibinde

Midilli gibi ülkemiz ana karasının neredeyse bir parçası olacak kadar yakın olan bu adalardan da nice Türk büyüğü çıktı. Bugün ülkemize karşı Akdeniz'de operasyon yapmaya çalışan zihniyet dün de birlik olduğunda Barbaros, Preveze Körfezi'nde tüm donanmalarını yok edip uzunca bir süre kafalarını kaldırmalarına mani olmuştu.

Midilli'de askeri tören düzenlediler.

Türkiye'nin en güçsüz olduğu anı kollamaya devam edecekler

Dün, Midilli adası doğumlu Barbaros Hayrettin Paşa bunları Preveze'de denize döktükten sonra aradan yüz yıllar geçse dahi bu zaferi unutamadılar. Türkiye'nin en güçsüz olduğu dönemlerde ülkemizin ana karasının bir parçası kadar yakın olan bu adalara bayrak diktiler.

Midilli adası, denizler arslanı Barbaros Hayrettin Paşa'nın memleketi
  • Biz bugün kıta sahanlığı konusunu çözsek dahi; Sisam gibi Midilli gibi Meis gibi adalarda başka bir bayrak dalgalandığı sürece bu konu karşımıza tekrar tekrar çıkarılacaktır.

Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS
DÜNYA
Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS

Türk köyüne giren Yunan komandoları

Türk azınlığın köyüne komando gönderdiler

Doğu Akdeniz’deki gerilim tırmanırken Atina yönetimi Batı Trakya’daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları, İskeçe’nin Gökçepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. “Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa oluyor” diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, azınlığa gözdağı verilmek istendiğini söyledi.

Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi
GÜNDEM
Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


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