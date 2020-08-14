Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Atinadan tahrik Türk köyüne asker gönderdi
İSTANBUL

Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

Doğu Akdeniz’deki gerilim tırmanırken Atina yönetimi Batı Trakya’daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları, İskeçe’nin Gökçepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. “Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa oluyor” diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, azınlığa gözdağı verilmek istendiğini söyledi.

Talha Menteş Yeni Şafak
İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4’üncü Kolordu’ya bağlı komando birliği, köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptı.
İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4’üncü Kolordu’ya bağlı komando birliği, köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptı.

Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk topluluklarına ait okulları sistematik bir şekilde kapatmasına Dışişleri Bakanlığı’nın tepki göstermesinin ardından Atina boş durmadı. İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4’üncü Kolordu’ya bağlı komando birliği, köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptı. Şahin Köyü girişinde de askeri hareketlilik yaşandı. Yunan birliklerine bağlı askeri araçlar, köyün girişine kadar gelerek konuşlandı. Bir süre sonra da bölgeden ayrıldı.

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor
DÜNYA
Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

Atina yönetimi Batı Trakya’daki Türk azınlığı hedef alıyor

KÖYE SİLAHLA GİRDİLER

Komando birliğinin yıllardır aynı bölgede bulunduğuna dikkat çeken Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, “Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü’nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı eğitim yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket” dedi.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


ZAMANLAMASI MANİDAR

Dışişleri Bakanlığı’nın Batı Trakya’daki okullara ilişkin yaptığı açıklamadan hemen sonra böyle bir operasyonun manidar olduğunu kaydede Tahsin, “Azınlığa gözdağı vermek istiyorlar. Bakın dikkatli olun biz buradayız. Bu yapılan kabul edilir bir şey değil. Yaşananları Akdeniz’de gelişen olaylarla birlikte okumak gerekiyor. Tam köyün içerisinde gerilla savaşı gibi bir durum. ‘Batı Trakyalılar bize saldırırsa buradayız’ mesajı. Bunlar, bizim bölgede hücrelerimizin olduğunu düşünüyorlar ve bu hücreler harekete geçmesin diye gözdağı vermeye çalışıyorlar. “Bölgedeki yetkili askeri birimler veya Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu ilginç uygulama ile ilgili şu ana kadar henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca Şahin köyü girişinde de askeri hareketlilik gözlemlendi. Askeri araçlar köyün girişine kadar gelerek konuşlandı ve belli bir süreden sonra ayrıldıkları görüldü” diye konuştu.

Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı
DÜNYA
Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı

DİN ADAMIMIZ KALMADI

Yunanistan’da bir önceki hükümetlerde olduğu gibi Miçotakis hükümetinin de Lozan Antlaşması’nı ihlal ettiğini belirten Tahsin, “Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine sistematik olarak yaptıkları uygulamalar her dönem devam ediyor. Medreselerin encümen heyetlerini yok sayarak kendi atadıkları müftülerin eline veriyor. Medreseler bizim din adamlarımızı yetiştiriyordu. Yunanistan medreseleri ele aldı, din adamı yetişmiyor. Lozanı çiğnemeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Dertleri Ayasofya’nın intikamını almak

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, “Yunanistan Türkiye ile yaşadığı en ufak gerginlikte Batı Trakya Türkleri’ni bir ödeme merkezi olarak görüyor. Faturasını bize kesiyor. Lozan’dan bu yana 330 olan okul sayımız 115’e düştü. Son 20 yılda bu süreç arttı. Bu yıl 8 okulumuzu çeşitli bahanelerle kapatma kararı aldılar. Bize ‘Türk değilsiniz’ diyen Yunanlılar, Ayasofya’nın açıldığı günden bu yana ‘Türkler buradan defolun’ diyorlar” şeklinde konuştu.

ASİMİLASYON POLİTİKASI

  • Yunanistan’ın Türk çocuklarına yönelik asimilasyon politikaları da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Rodos ve İstanköy’de Türk çocuklarının Yunan devlet okullarına gittiğini anlatan Hüseyin, “Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçe’yi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılıyor” dedi.

Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı
DÜNYA
Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni bakıma kaldırıldı
Abone Ol Google News
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bana yalansöyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.
Kampta PKK terörü

Kampta PKK terörü

Sekiz çocuk açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi.
Filistin’i bu kez açıktan sattı

Filistin’i bu kez açıktan sattı

​İsrail-BAE artık iki millet tek devlet.
Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

​Arsenal kulübü Müslümanları umursamadı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız.
PKK'lıları hâlâ<br>ABD eğitiyor

PKK'lıları hâlâ
ABD eğitiyor

​Barış Pınarı Harekatı, PKK'da derin çatlağa yol açtı.

Salgında<br>korkutan sayılar

Salgında
korkutan sayılar

​Dünya genelinde salgın etkisini sürdürüyor.
İzmir'de<br>korkutan yangın

İzmir'de
korkutan yangın

​Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı.
On altı üniversiteye <br>rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.