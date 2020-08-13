Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yunanistan İsraile sığındı Netanyahudan Türkiyenin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunana tam destek
POLİTİKA

Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, destekçi aramaya devam ediyor. Daha önce Fransa ile görüşen Yunan hükûmeti son olarak İsrail'den yardım istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüştü. Yapılan müzakere sonrasında açıklama yapan Netanyahu, "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e geldi. Tel Aviv'de bir araya gelen Dendias ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in sondaj faaliyetleri ele alındı.

Türkiye'nin adımları sonrası Yunan bakan soluğu İsrail'de aldı
DÜNYA
Türkiye'nin adımları sonrası Yunan bakan soluğu İsrail'de aldı

"İşbirliği devam edecek"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim. İsrail ve Yunanistan'ın ekonomik ve turizm işbirliğini genişletmeye devam edeceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veriyor
GÜNDEM
İsrail, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veriyor

Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
OYNAT
Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye girdi. Yankısı Doğu Akdeniz'de duyuldu. İtalyan ve Fransız şirketleri, Türkiye'nin kıta sahanlığını gerekçe göstererek 7. parselde sondaj yapmama kararı aldı.


İsrail Yunanistan'ı yalnız bırakmıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias'ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan'a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti
GÜNDEM
Oruç Reis'in 6 aylık rotası panikletti

Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
EKONOMİ
Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e inmesiyle tutuştu: Fransız savaş uçakları Akdeniz semalarında görüldü
DÜNYA
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e inmesiyle tutuştu: Fransız savaş uçakları Akdeniz semalarında görüldü


Abone Ol Google News
Aşı yarışını Rusya mı kazandı?

Aşı yarışını
Rusya mı kazandı?

​Üretime başlandı ama ne kadar faydalı?
Şoke eden anlar

Şoke eden anlar

Kazada metrelerce savruldu, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü.
CHPden İncenin tüm iddialarına yalanlama: Dünürü bile aday oldu

Manzara için bunu yaptılar

Manzara için bunu yaptılar

Üsküdar Belediyesi: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız.

Doğu Akdeniz'i görüştüler

Doğu Akdeniz'i görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e diyalog vurgusu.

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yüzde 62.5'i tamamlandı.
Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

​Erdoğan açık çağrı yaptı: Çık açıkla, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.
Ne varsa yerli tohumda var

Ne varsa yerli tohumda var

​Asırlık ata tohumuyla yetişen patlıcanın tadı kuzu etine benziyor.

465 yıllık <br>ocağı kaldırdı

465 yıllık
ocağı kaldırdı

II. Mahmud, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.