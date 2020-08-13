Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e geldi. Tel Aviv'de bir araya gelen Dendias ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in sondaj faaliyetleri ele alındı.

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"İşbirliği devam edecek"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim. İsrail ve Yunanistan'ın ekonomik ve turizm işbirliğini genişletmeye devam edeceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

נפגשתי היום עם שר החוץ של יוון, ניקוס דנדיאס. הבהרתי שאנו רואים בחומרה כל פעולה תוקפנית במזרח הים התיכון מצד גורם כלשהו, כולל טורקיה.



סיכמנו שישראל ויוון ימשיכו להרחיב את הקשרים הכלכליים שלנו, וכמובן את קשרי התיירות והעסקים. pic.twitter.com/cBVhzVsKtb — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 13, 2020

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İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias'ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan'a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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