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Gündem Oğluna suni teneffüs yapan babanın feryadı yürekleri dağlamıştı Acı haber geldi
ADANA

Adana haberleri: Oğluna suni teneffüs yapan babaya acı haber, hayatını kaybetti

Oğluna suni teneffüs yapan babanın feryadı yürekleri dağlamıştı: Acı haber geldi

Adana'da geçtiğimiz gün boğulma tehlikesi geçiren gençten kötü haber geldi. Alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan genç, dalgıç polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndükten 3 gün sonra hastanede can verdi.

Haber Merkezi İHA
Babasının suni teneffüs yaptığı Alişan Tekgözlü tedavinin 3. gününde hayatını kaybetti.
Babasının suni teneffüs yaptığı Alişan Tekgözlü tedavinin 3. gününde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi’nde 14 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, Alişan Tekgözlü (17) babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti. Bu sırada gölde bir yelken alabora olunca ikisi genç kız 3 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alişan Tekgözlü, babasının ve arkadaşlarının uyarısına rağmen gençleri kurtarmak için göle girdi.

Gençlerin yanına giderken yelken uzakta olduğu için yorulan Tekgözlü, gücünü kaybederek göle battı. Bu arada göle düşen gençler, gelen bir başka tekne ile kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler geldi.

Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini
GÜNDEM
Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini

Polisler, kısa sürede Tekgözlü’yü battığı yerden çıkardı. Karaya getirilen gence dalgıç polisler dakikalarca kalp masajı yaptı.

"BABACIĞIM DUY SESİMİ AÇ GÖZÜNÜ"

  • Bu arada başında duran baba hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun yüzünü sevip "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bir süre sonra baba oğluna, "Ben oğluma bir nefes vereyim" diyerek suni teneffüs yaptı. Babanın birkaç kez suni teneffüs yapması sonrası oğlunun kalbi yeniden atmaya başladı. Dalgıç polisin de uzun süren kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata dönen genç, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Babasının ve dalgıç polisin de uzun süren kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata dönen genç, hayatını kaybetti.

Önce Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Alişan Tekgözlü tedavinin 3. gününde hayatını kaybetti.

Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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