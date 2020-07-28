Diyarbakır'da çok acı olay: Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
Diyarbakır Ergani'de tüm uyarılara rağmen serinlemek için sulama kanalına giren bir genç suda çırpınmaya başladı. Bunu gören 40 yaşındaki Ali Karakoç, oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Genci kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğularak hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı.