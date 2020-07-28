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Gündem Diyarbakırda çok acı olay Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çok acı olay: Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

Diyarbakır Ergani'de tüm uyarılara rağmen serinlemek için sulama kanalına giren bir genç suda çırpınmaya başladı. Bunu gören 40 yaşındaki Ali Karakoç, oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Genci kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğularak hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Ali Karakoç'un ölüm haberini alan ailesi yıkıldı.
Ali Karakoç'un ölüm haberini alan ailesi yıkıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı.


Sulama kanalında kaybolan kuzenlerin cansız bedenleri bulundu
OYNAT 02:16
Sulama kanalında kaybolan kuzenlerin cansız bedenleri bulundu
Adana'da ağaca bağladıkları ip ile sulama kanalında yüzmeye çalışırken, ipin kopması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan 9 yaşındaki Alican Yalman ile kuzeni 13 yaşındaki Mustafa Kızılelma'nın cansız bedenleri bulundu.

Uzmanlar uyarıyor: Su kanallarında tehlikeli serinlik
HAYAT
Uzmanlar uyarıyor: Su kanallarında tehlikeli serinlik
  • Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı. Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı.

Sulama kanalında sörf yapan Adanalı izleyenleri güldürdü
OYNAT 00:52
Sulama kanalında sörf yapan Adanalı izleyenleri güldürdü
Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden iki kişinin görüntüsünden sonra şimdi de bir kişinin sulama kanalında sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Amatör kamera tarafından kaydedilen videoda, hareket halindeki motosiklete iple tutunan ve sulama kanalında sörf yapan gencin görüntüleri yer alıyor.

Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü: Vatandaş sulama kanalında serinledi
GÜNDEM
Adana’da termometreler 43 dereceyi gördü: Vatandaş sulama kanalında serinledi
Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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