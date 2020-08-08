Silivri'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli kız çocuğundan müjdeli haber Silivri'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli kız çocuğundan müjdeli haber: Kayalıklarda baygın halde bulundu Silivri'de yüzmek için denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye asıllı kız çocuğu, emniyetin yaptığı çalışmalar sonucunda kayalıklarda baygın halde bulundu.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2020, 05:36 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2020, 05:39 AA