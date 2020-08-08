Silivri'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli kız çocuğundan müjdeli haber: Kayalıklarda baygın halde bulundu

Siivri'nin Boşnak Mevkisi'ndeki sahil alanından yüzmek için denize giren 16 yaşındaki Suriye asıllı Judi Abdullah'ın, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verildi.
- Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizde ve karada yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, kız çocuğu kayalıkların arasında baygın halde bulundu.
Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Judi Abdullah, ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.