Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Silivride yüzmek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli kız çocuğundan müjdeli haber Kayalıklarda baygın halde bulundu
İSTANBUL

Silivri'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli kız çocuğundan müjdeli haber

Silivri'de yüzmek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli kız çocuğundan müjdeli haber: Kayalıklarda baygın halde bulundu

Silivri'de yüzmek için denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye asıllı kız çocuğu, emniyetin yaptığı çalışmalar sonucunda kayalıklarda baygın halde bulundu.

Haber Merkezi AA
Denizde ve karada yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, kız çocuğu kayalıkların arasında baygın halde bulundu.
Denizde ve karada yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, kız çocuğu kayalıkların arasında baygın halde bulundu.

Siivri'nin Boşnak Mevkisi'ndeki sahil alanından yüzmek için denize giren 16 yaşındaki Suriye asıllı Judi Abdullah'ın, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verildi.

  • Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, denizde ve karada yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, kız çocuğu kayalıkların arasında baygın halde bulundu.

AA

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Judi Abdullah, ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Günün kahramanı: Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı
GÜNDEM
Günün kahramanı: Adanalı kebapçı iki çocuğu boğulmaktan kurtardı
Abone Ol Google News
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın.
Son sözü Türkiye söyler

Son sözü Türkiye söyler

​Yunanistan-Mısır anlaşması savaş ilanı gibi.
Seksen üçyerde karantina

Seksen üç
yerde karantina

​54 bin 53 kişi gözetim altında.
Lobilere inat<br>çarklar dönüyor

Lobilere inat
çarklar dönüyor

​Lejyoner siyaseti zillete mahkumdur.
Baro parayı gece kulübünde yedi

Baro parayı gece kulübünde yedi

​İstanbul Barosu'ndan 6 milyon dolarlık skandal.
TOGG adı markalaştı

TOGG adı markalaştı

​Dünyada ve Türkiye'de çok beğenildi.

Kanada'ya da<br>suikast timi göndermiş

Kanada'ya da
suikast timi göndermiş

​Kendisine muhalif ismi ortadan kaldırmak istedi.
949. yıla<br>görkemli şölen

949. yıla
görkemli şölen

Anadolu'nun kaderini etkileyen o gün unutulmadı.
DHKP-C’nin kozmik odasına girildi

DHKP-C’nin kozmik odasına girildi

​Hiç beklemedikleri bir anda basıldılar.
İçişleri'nden<br>81 ile genelge

İçişleri'nden
81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
'Büyük ayrıcalık'

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.
Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.
Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.