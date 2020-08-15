Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini

Olay, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. İddiaya göre, yelkenli göle açılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düştü. Bu sırada Amerikan Adası’nda ailesiyle birlikte gezintiye gelen Ali Şan Tekgözlü, suda batıp çıkan kadını görünce, kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmediği öne sürülen ve suda batıp çıkan Tekgözlü, gözden kayboldu.

İHA Adana'da alabora olan yelkenli tekneden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen 3 kişiyi kurtarmak için suya giren genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Kıyıdaki baba Atilla Tekgözlü, durumu bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç polisler sevk edildi. Botla göle açılan dalgıç polisler, Ali Şan Tekgözlü’yü kıyıya çıkardı. Bu sırada yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı.

İHA Karaya getirilen Tekgözlü'ye sualtı polisleri kalp masajı, babası da suni teneffüs yaptı.

‘HADİ BABACIĞIM, AÇ GÖZLERİNİ’

Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan’a kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü’nün, “Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın” diyerek göz yaşı döktü.

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Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Ali Şan’a yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Şan Tekgöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yelkenliden düşen kadının ise bir başka kıyıya çıkartıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.nn

BABASI 'GİTME' DEMİŞ

Olayı görenlerden Halil İbrahim Karataşoğlu, “Çocuklara gitmemelerini, nefeslerinin yetmeyeceğini söyledim. Daha 30 metre gidemeden alaşağı oldu. Biz de gittik ama yetişene kadar battı. Babası da gitmemesini söylemişti. Yakın gibi görünüyor ama yüzme bilmiyordu” diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Rusya'da boğulmak üzere olan kadını insan zinciri oluşturarak kurtardılar Rusya'da bir kadın, Kama Nehri'nde boğulmak üzereyken çevredekiler yardımına koştu. Nehir kenarının dikey şekilde beton ve zeminin kaygan olması sebebiyle yardıma gelenler, kıyıdan yol kenarına kadar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu ve kadını sudan çıkardı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Serinlemek için denize giren fındık işçisini, tatilciler son anda boğulmaktan kurtardı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren fındık işçisi 17 yaşındaki Vedat Kaya dalgalara kapıldı. Genci, vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar, genci denizden çıkardı. Sahilde ilk müdahalesi yapılan Vedat Kaya, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulans ile önce Akçakoca Devlet Hastanesi'ne ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin deniz üstünde çırpınma ve kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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