AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon amaçlı açıklamaları dikkate almayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir.

Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir.

Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz.

Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir."

Geçmiş olsun #Marmaris. Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır.

Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. REKLAM June 22, 2022

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