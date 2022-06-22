Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Provokasyon amaçlı açıklamaları dikkate almayın
ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon amaçlı açıklamaları dikkate almayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili vatandaşların sadece resmi açıklamaları takip etmesi, yalan haber ve provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyon amaçlı açıklamaları dikkate almayın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir.

Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir.

Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz.

Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir."

Bakan Kirişçi: 'Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı' diyebiliriz
GÜNDEM
Bakan Kirişçi: 'Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı' diyebiliriz

Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
GÜNDEM
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

AFAD: Marmaris'teki yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi
GÜNDEM
AFAD: Marmaris'teki yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi

Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı
GÜNDEM
Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "devletimiz yeşil vatan için seferber" paylaşımı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "devletimiz yeşil vatan için seferber" paylaşımı

Sel, yangın, deprem: Dünyanın farklı noktalarında afetlerle mücadele var
FOTOĞRAF 32
Title
Seller, yangınlar, depremler... Dünyanın farklı noktalarında afetlerle mücadele var.
Title
Çin'in güneyinde Guanşi bölgesinde sel ve fırtınalar nedeniyle 3 bine yakın ev yıkıldı, yaklaşık 145 bin kişi de evlerinden tahliye edildi.
Title
Eyalete bağlı Guilin köyünde bine yakın kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor. <br><br>
Title
Jiangşi eyaletindeyse fırtına ve sel 433 bin hektarlık araziye zarar verdi.
Title
Eyalette 500 bin kişinin afetten etkilendiği aktarılıyor.
Title
Yetkililer, afetzedelere sandallarla ulaşmaya çalışıyor.
Title
BANGLADEŞ'TE DURUM ENDİŞE VERİCİ<br><br>Sellerle boğuşan Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesi, en ağır hasarı alan yerlerden.
Title
Yaklaşık 4 milyon kişinin bölgede mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Title
Hükümet, felaket bölgelerinde bulunanlara yardım ulaştırmak için kolları sıvasa da yollar, caddeler suya gömülü durumda.
Title
Botlarla afetzedelere yardım taşınırken, okullar da sığınağa dönüştürüldü.
Title
Kimi sallarla, kimi de suya karşı yüzerek kurtulmaya çalıştı.
Title
Ülkenin güneydoğusunda bulunan Çitagong kentindeki Chattogram Maa-O-Shishu Hastanesi yağmur sularına teslim oldu.
Title
Hastalar ve hastane çalışanları zor anlar yaşadı.
Title
Bangladeş
Title
Bangladeş
Title
Bangladeş
Title
İSPANYA ALEV ALEV<br><br>Güney Asya sellerle boğuşurken İspanya'daysa orman yangınlarıyla mücadele var.
Title
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş kaydedilse de İspanya'nın kuzeyinde yangınlar sürüyor.<br>
Title
Aragon bölgesinde çıkan yangın, bir huzurevinin 77 sakinini tahliye etmeye zorladı.<br>
Title
Navarra'daki yedi kasabanın sakinleri de yaklaşan alevler nedeniyle evlerine dönemedi.<br><br>
Title
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaleti de orman yangınlarına sahne olan yerlerden. Yaklaşık 7 bin 200 dönümlük ormanlık araziyi alevler sardı.<br><br>
Title
Yangının çıkış nedeni bilinmezken, söndürme çalışmaları devam ediyor.<br><br>
Title
KANADA KAVRULUYOR: 134 YILLIK SICAKLIK REKORU<br><br>Kanada'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 134 yıllık rekoru geride bıraktı.<br><br>Kanada Meteoroloji Hizmetleri, Manitoba eyaletinde 37 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığının, 1888 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.<br><br><br><br><br>
Title
HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ<br><br>Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.<br><br>
Title
Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, dün 11 kişinin öldüğü Assam'da, aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişiden haber alınamadığı belirtildi.<br>
Title
Açıklamada, yaşamını yitiren 131 kişiden en az 80'inin Assam'dan olduğu belirtildi.<br>
Title
Assam'daki 36 bölgenin 32'sinde 4,7 milyon kişi selden etkilendi.<br><br>
Title
Hindistan
Title
AFGANİSTAN'DA DEPREM: 285 ÖLÜ<br><br>Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 285 kişi yaşamını yitirdi.
Title
Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.<br><br>
Title
Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.<br><br>
Title
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.<br><br>
Sel, yangın, deprem: Dünyanın farklı noktalarında afetlerle mücadele var
Dünyanın farklı adreslerinde afetlerle mücadele var. Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi. Bangladeş'te yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32, Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı ise 131'e yükseldi. Çin'in güneyini de sel ve fırtına vurdu. İspanya ve ABD'de ise orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Kanada'da 134 yıllık sıcaklık rekor kırıldı.


122 yılın en kötü sel felaketi

122 yılın en kötü sel felaketi

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.
Gümüşhaneye Rus İHAsı düştü

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Türk ve Rus heyetlerin arasındaki toplantı olumlu sonuçlandı.

​Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileleri kullanıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.