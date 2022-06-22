Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris’in Amazon Koyu’nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, yangının 20.02’de başladığını ve 20.10’da ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu. Kirişci, "Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadesini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Yangın söndürme çalışmalarına helikopterle verilen desteğe havanın kararmasıyla ara verilmişti. Bakan Kirişci, sabah saatleri 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladığını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nden "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı. Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.

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BİNLERCE PERSONEL VE EKİPLER SEFERBER OLDU

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bölgede devam eden çalışmalarda bin 494 personel, 363 kamu aracı ve 39 iş makinesi görev yapıyor.

BAKANLAR ANINDA BÖYLEGE GİTTİ

Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye ulaştı. Yangın bölgesini önce helikopter ile havadan denetleyen Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.

OYNAT 01:15 Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. BiP'te paylaş

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'ALEVLER 200 HEKTARA YAYILDI'

Ardından Bakan Kirişçi şu açıklamayı yaptı: “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanı'na iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık.

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Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız."

OYNAT 00:50 Marmaris'teki yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde aynı anda 4 farklı noktada çıkan ve sabotaj şüphesinin bulunduğu yangın sonrası, bir kesim yine 'Uçaklar nerede?' diyerek provokasyon girişti. Oluşturulmak istenen 'Yangına müdahalede yetersiz kalınıyor' algısının aksine, havadan 20 helikopter ve 14 uçakla alevlere müdahale ediliyor. Gazeteci Adem Metan, yangın bölgesindeki hava hareketliliğini görüntüledi. BiP'te paylaş

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"MANZARA ÇOK KORKUTUCU DEĞİL"

"Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor."

GÜNDEM Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali oldukça yüksek

'SABOTAJ DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN'

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.

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MSB: DERHAL DESTEK GÖNDERİLDİ

Marmaris yangınıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA’nın da katıldığı, 12 takviye TOMA’nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

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AA

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DEZENFORMASYON UYARISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir" denildi.

AA

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: DİKKATLİ OLALIM

Orman Genel Müdürlüğü de "Yangınların ardından sosyal medyada yayılan yanlış ve spekülatif bilgilere karşı dikkatli olalım. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

AA

“TÜM KURUMLAR ŞU AN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız” dedi.

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SABOTAJ İHTİMALİ

Ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü.

FOTOĞRAF 35 Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale devam ediyor.<br><br> Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.<br><br> Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.<br><br> Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.<br><br> Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. \"DEVLETİMİZ YEŞİL VATAN İÇİN SEFERBER\"<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından \"devletimiz yeşil vatan için seferber\" başlığıyla yapılan paylaşımda, \"Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.\" ifadesi kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, \"Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir.\" bilgisi yer aldı.<br><br> Kriz masası oluşturuldu<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, \"Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır.\" görüşü aktarıldı.<br><br> Dezenformatif içeriklere dikkat<br><br>Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı. AFAD'DAN AÇIKLAMA<br><br>AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam ettiğini belirtildi. Açıklamada, Muğla Valiliği İl AFAD Merkezinin \"Türkiye Afet Müdahale Planı\" kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:<br><br>\"Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bölgede yürütülen çalışmalara 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere; AFAD, İtfaiye, DSİ, Karayolları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'den toplamda 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirilmiştir.\" Bölgeye 2 mobil baz istasyonunun sevk edildiği, İzmir'den de AFAD Mobil Koordinasyon Tırı'nın gönderildiği belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.<br><br> EVLER TAHLİYE EDİLİYOR<br><br>Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye yakın illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.<br><br>Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı. Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.<br><br> Muğla Valisi Orhan Tavlı da bölgede çalışmaları takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Tavlı, tüm imkanların seferber edildiğini, takviye ekiplerin yangın bölgesine yönlendirildiğini kaydetti.<br><br> Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Marmaris'te yangın: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Marmaris Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. BiP'te paylaş

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