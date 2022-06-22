Yeşil vatan için seferberlik: Marmaris'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Marmaris’in Amazon Koyu’nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, yangının 20.02’de başladığını ve 20.10’da ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu. Kirişci, "Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadesini kullandı.
'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Yangın söndürme çalışmalarına helikopterle verilen desteğe havanın kararmasıyla ara verilmişti. Bakan Kirişci, sabah saatleri 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladığını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nden "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı. Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.
BİNLERCE PERSONEL VE EKİPLER SEFERBER OLDU
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.
- Ayrıca İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bölgede devam eden çalışmalarda bin 494 personel, 363 kamu aracı ve 39 iş makinesi görev yapıyor.
BAKANLAR ANINDA BÖYLEGE GİTTİ
Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye ulaştı. Yangın bölgesini önce helikopter ile havadan denetleyen Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı.
'ALEVLER 200 HEKTARA YAYILDI'
Ardından Bakan Kirişçi şu açıklamayı yaptı: “Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanı'na iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık.
- Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız."
"MANZARA ÇOK KORKUTUCU DEĞİL"
"Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor."
'SABOTAJ DEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN'
Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.
MSB: DERHAL DESTEK GÖNDERİLDİ
Marmaris yangınıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş, Muğla Valiliği'nin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 30 EV TAHLİYE EDİLDİ
Yangın devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA’nın da katıldığı, 12 takviye TOMA’nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DEZENFORMASYON UYARISI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir" denildi.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: DİKKATLİ OLALIM
Orman Genel Müdürlüğü de "Yangınların ardından sosyal medyada yayılan yanlış ve spekülatif bilgilere karşı dikkatli olalım. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
“TÜM KURUMLAR ŞU AN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”
Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız” dedi.
SABOTAJ İHTİMALİ
Ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü.