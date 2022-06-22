Gündem AFAD Marmaristeki yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi
MUĞLA

AFAD: Marmaris'teki yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
AFAD: Marmaristeki yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi
Yangın söndürme ekipleri gece boyunca durmadan çalıştı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya’dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak’taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

Bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildi

Ayrıca AFAD bölgede devam eden çalışmalarda; 592’si OGM personeli olmak üzere toplam bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini, AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı
GÜNDEM
Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı

Marmaris'te orman yangını
GÜNDEM
Marmaris'te orman yangını
Böyle bir şey daha görmedim

'Böyle bir şey daha görmedim'

Şiddetli yağış sonrası Haymana'yı sel vurdu, hayvanlar telef oldu.
MersindePKK operasyonu

Mersin'de
PKK operasyonu

20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ateş kuşları havalandı

Ateş kuşları havalandı

Havanın aydınlanmasıyla 20 helikopter ve 14 uçak Marmaris'teki yangına müdahale etmeye başladı.

​Devletin, vatandaşlara elektrik ve doğal gazdaki desteği bu yıl artarak sürecek.

​"Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız."

​Türkiye'nin desteğiyle bölgede yeni hayat kuruldu.

​Birleşmiş Milletler rapor hazırladı.
213 zehir taciri yakalandı

213 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, ​Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti.

​Rekor katılımlı YKS sınavı için büyük organizasyon.
Kamikaze savcı açığa alındı

Kamikaze savcı açığa alındı

Mütalaasında 'meslek etiğine aykırı ve yorum içeren' skandal ifadeler kullandı.
'Resmi kanalları takip edin'

'Resmi kanalları takip edin'

Marmaris yangınıyla ilgili provokasyon uyarısı.
Baltıklar'da savaş endişesi

Baltıklar'da savaş endişesi

​Rusya'dan Litvanya'ya 'çıkarlarımızı koruyacağız' tehdidi.
Tasvirlerle Miraç şehirleri

Tasvirlerle Miraç şehirleri

​Dünyanın dört bir yanına dağılmış görseller bir araya toplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.