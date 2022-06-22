AFAD: Marmaris'teki yangına müdahale için 4 ilden ekipler görevlendirildi

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya’dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak’taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

📍Marmaris



Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları @OGMgovtr ile eşgüdüm halinde devam etmektedir.



Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) June 21, 2022

Bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildi

Ayrıca AFAD bölgede devam eden çalışmalarda; 592’si OGM personeli olmak üzere toplam bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini, AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

REKLAM

GÜNDEM Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı