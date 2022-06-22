Bakan Kirişçi: 'Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı' diyebiliriz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kirişçi, ''Büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz, 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediliyor. Datça'da bir yangın çıktı o söndürüldü'' ifadelerini kullandı.

#CANLI Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te yangın bölgesinde açıklama yapıyor. https://t.co/mfIufS1pEz — Yeni Şafak (@yenisafak) June 22, 2022

Bakan Soylu, ''Yangın doğal sebep mi?, bir kamp sebebiyle mi yoksa sabotaj sonucu mu çıktı tüm ihtimaller araştırıyor'' dedi.

OYNAT 00:50 Marmaris'teki yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediliyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde aynı anda 4 farklı noktada çıkan ve sabotaj şüphesinin bulunduğu yangın sonrası, bir kesim yine 'Uçaklar nerede?' diyerek provokasyon girişti. Oluşturulmak istenen 'Yangına müdahalede yetersiz kalınıyor' algısının aksine, havadan 20 helikopter ve 14 uçakla alevlere müdahale ediliyor. Gazeteci Adem Metan, yangın bölgesindeki hava hareketliliğini görüntüledi. BiP'te paylaş

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1600 KİŞİ MÜDAHELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

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Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

GÜNDEM Orman Genel Müdürlüğü 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı

FOTOĞRAF 35 Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale devam ediyor.<br><br> Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.<br><br> Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.<br><br> Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.<br><br> Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. \"DEVLETİMİZ YEŞİL VATAN İÇİN SEFERBER\"<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından \"devletimiz yeşil vatan için seferber\" başlığıyla yapılan paylaşımda, \"Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.\" ifadesi kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, \"Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir.\" bilgisi yer aldı.<br><br> Kriz masası oluşturuldu<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, \"Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır.\" görüşü aktarıldı.<br><br> Dezenformatif içeriklere dikkat<br><br>Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı. AFAD'DAN AÇIKLAMA<br><br>AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam ettiğini belirtildi. Açıklamada, Muğla Valiliği İl AFAD Merkezinin \"Türkiye Afet Müdahale Planı\" kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:<br><br>\"Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bölgede yürütülen çalışmalara 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere; AFAD, İtfaiye, DSİ, Karayolları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'den toplamda 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirilmiştir.\" Bölgeye 2 mobil baz istasyonunun sevk edildiği, İzmir'den de AFAD Mobil Koordinasyon Tırı'nın gönderildiği belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.<br><br> EVLER TAHLİYE EDİLİYOR<br><br>Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye yakın illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.<br><br>Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı. Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.<br><br> Muğla Valisi Orhan Tavlı da bölgede çalışmaları takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Tavlı, tüm imkanların seferber edildiğini, takviye ekiplerin yangın bölgesine yönlendirildiğini kaydetti.<br><br> Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Marmaris'te yangın: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Marmaris Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. BiP'te paylaş

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