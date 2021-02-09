AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı: Masada yeni anayasa var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Geçen haftadan beri en çok konuşulan konulardan biri olan yeni anayasa çalışmaları toplantının gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz" ifadelerini kullanmıştı.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek vererek, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" açıklamasında bulunmuştu.