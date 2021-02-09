Gündem AK Partide Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı Masada yeni anayasa var
POLİTİKA

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı: Masada yeni anayasa var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Yeni anayasanın gündemde olacağı toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Geçen haftadan beri en çok konuşulan konulardan biri olan yeni anayasa çalışmaları toplantının gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir
OYNAT 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanı gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz' dedi.


Yeni anayasa: İlk günden bahane
GÜNDEM
Yeni anayasa: İlk günden bahane
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek vererek, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var

Anayasada 3 kriter
GÜNDEM
Anayasada 3 kriter

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması
Abone Ol Google News
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türkiye Milli Uzay Programı'nın yol haritası bu akşam duyurulacak.
Askere giderken bulamıyorlar

Askere giderken bulamıyorlar

​Önceden çöpe atılıyordu şimdi her yerde aranıyor.
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kente 10 metrelik bozayı heykeli yaptıracağız

Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik konuşuyor

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Katlanabilir<br>iPhone yolda

Katlanabilir
iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.

İbn-i Sina<br>koronaya umut oldu

İbn-i Sina
koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Açık alanda<br>satılamayacak

Açık alanda
satılamayacak

​Meyve sebzede yeni düzenleme yolda.
Kiralar<br>yarıya indirilebilir

Kiralar
yarıya indirilebilir

​Zordaki esnaf için emsal karar çıktı.
'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.