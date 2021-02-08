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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'li Enis Berberoğlu için yeniden yargılama talebi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şentop, "Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. AYM bir karar verdi, o karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili makama iletiyor. Süreç normal seyri içerisinde ilerliyor. Bir değerlendirme yapmama gerek yok" dedi.

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"Niyet okumayı kenara bırakın"

Yeni anayasa çalışmalarına değinen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasanın yapılması konusunda herkesin kararlılığını görüyorum. Ayrıca şu anda bir hükümet sistemi tartışmaları yapılıyor. Hükümet sistemi tartışması bizatihi anayasa tartışması demektir. Bir taraftan anayasa tartışması yapmak, bir taraftan onun da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir. Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin bir olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerektiğinin kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

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