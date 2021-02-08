Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var

Kabine toplantısından sonra millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa mesajı vermişti. Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldiğini söyleyen Erdoğan, “Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın, milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Yeni anayasa vakti geldi: Şeffaflık vurgusu

"Herkes Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var diyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine ilişkin ilk kez yorum yaptı. Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’de demokrasiden yana olan herkes, 'Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var' diyor. Tabii mevcut Anayasanın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla. Yeni bir Anayasayla Türkiye, demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır, buna ihtiyacımız var. İhtiyacımız, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemdir."

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