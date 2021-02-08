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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var. Türkiye, yeni bir anayasayla demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Kabine toplantısından sonra millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa mesajı vermişti. Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti geldiğini söyleyen Erdoğan, “Anayasa çalışması gizli saklı mahfillerde yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın, milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

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Yeni anayasa vakti geldi: Şeffaflık vurgusu

"Herkes Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var diyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine ilişkin ilk kez yorum yaptı. Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’de demokrasiden yana olan herkes, 'Türkiye’nin demokratik yeni bir Anayasaya ihtiyacı var' diyor. Tabii mevcut Anayasanın ilk dört maddesinin aynı kalması kaydıyla. Yeni bir Anayasayla Türkiye, demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır, buna ihtiyacımız var. İhtiyacımız, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemdir."

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