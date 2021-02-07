​Yeni anayasa: İlk günden bahane

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeffaf ve sivil bir anayasa' çağrısının ardından muhalefet cephesinde yaşanan trafiği, "sen bana geldin ben sana gittim" sözleriyle değerlendirdi.

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"CHP ve İYİ Parti'nin içindeki sıkıntılar had safhada" diyen Yıldırım, "CHP'de 3 milletvekili partinin PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı iş birliğinden rahatsızlığını dile getirerek istifa etti. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yaptığı çağrının ardından biz anayasa çalışmasına bunları da davet edeceğiz. 'Buyurun gelin. Bu Anayasa’ya bakalım birlikte gözden geçirelim' diyeceğiz" dedi.

GELMEMENİN YOLLARINI ARIYORLAR

"12 Eylül Anayasası’nı en fazla eleştirenler bunlardı" diyen Yıldırım, "'Gelin bu Anayasa’yı değiştirelim' dedik. İlk günden itibaren bahanelere başladılar. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır diyerek bahaneler uydurarak gelmemenin yollarını aramaya başladılar" diye konuştu.

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