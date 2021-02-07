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ANKARA

​Yeni anayasa: İlk günden bahane

Yeni anayasa: İlk günden bahane

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ‘yeni anayasa’ çağrısı karşısında muhalefetin tutumunu eleştirdi. Yıldırım, “12 Eylül Anayasası’nı en fazla eleştirenler bunlardı. ‘Gelin değiştirelim’ dedik. İlk günden itibaren bahanelere başladılar” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yaşar Yıldırım
Yaşar Yıldırım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeffaf ve sivil bir anayasa' çağrısının ardından muhalefet cephesinde yaşanan trafiği, "sen bana geldin ben sana gittim" sözleriyle değerlendirdi.

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  • "CHP ve İYİ Parti'nin içindeki sıkıntılar had safhada" diyen Yıldırım, "CHP'de 3 milletvekili partinin PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı iş birliğinden rahatsızlığını dile getirerek istifa etti. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yaptığı çağrının ardından biz anayasa çalışmasına bunları da davet edeceğiz. 'Buyurun gelin. Bu Anayasa’ya bakalım birlikte gözden geçirelim' diyeceğiz" dedi.

GELMEMENİN YOLLARINI ARIYORLAR

"12 Eylül Anayasası’nı en fazla eleştirenler bunlardı" diyen Yıldırım, "'Gelin bu Anayasa’yı değiştirelim' dedik. İlk günden itibaren bahanelere başladılar. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır diyerek bahaneler uydurarak gelmemenin yollarını aramaya başladılar" diye konuştu.

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MİLLET İTTİFAKI DAĞILMA SÜRECİNE GİRDİ

  • Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen Millet İttifakı'nın daha çalışmalarının belirlenmediğini söyleyen Yıldırım, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir, bunların üzerinde mutabık kaldılar mı? Hiçbir şey belli değil ama sadece yaptıkları bu şekilde sen bana geldin ben sana gittim. Buyurun hadi gelin komisyonları kuralım herkes üye versin anayasa yapalım, diyoruz ama bunlar panikliyorlar. Çünkü Millet İttifakı dağılma sürecine girdi. Bir girdabın içerisine girdiler. Çaresizlikten birbirlerine gidip gelip kendilerine göre bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.
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