Gündem Anayasa panikletti
ANKARA

​Anayasa panikletti

Anayasa panikletti

Perde arkasından gizli saklı “anayasa” çalışması yapan muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şeffaf anayasa süreci” çağrısı üzerine paniğe kapıldı. Dün muhalefetteki partiler, bir dizi görüşmeyle Erdoğan’ın çağrısına nasıl karşılık vereceklerini belirlemeye ve yeni yol haritası ile söylem birliği oluşturmaya çalıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Akşener daha sonra Davutoğlu ile buluştu. Partiler yeni anayasayla ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu - Karamollaoğlu
Kılıçdaroğlu - Karamollaoğlu

Perde arkasında yürüttükleri anayasa çalışmaları deşifre olan muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘şeffaf ve sivil bir anayasa’ çağrısıyla iyice panikledi. MHP’nin desteğini ilan ettiği şeffaf bir hazırlık önerisi üzerine dün muhalefette görüşme turları başladı. Gizli saklı yürüttükleri çalışmaları açığa çıkan muhalefet partileri yeni durum nedeniyle ortak bir dil ve yol haritası belirlemek üzere biraraya geldi.

HDP’den 4 partiye görüşme talebi
GÜNDEM
HDP’den 4 partiye görüşme talebi

MİLLET İTTİFAKI HAREKETLİ

  • 24. ve 26. dönemde TBMM’de gündeme gelen yeni anayasa girişimini uzlaşmaz tutumuyla kadük bıraktıran muhalefet yine kaçıyor. Erdoğan ile çağrısına ilk desteği veren Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin anayasa gündemli zirvesi ile aynı saatlerde Millet İttifakı cephesinde de büyük hareketlilik yaşandı. Güçlükle ayakta duran gizli ortaklı Millet İttifakı, anayasanın temel maddeleri nedeniyle aralarında oluşacak çatlak nedeniyle görüşme turuna çıktı.

Akşener’in ‘Biden’ ve ‘Haziran’ vurgulu erken seçim çağrısı: Bir şeyler mi planlanıyor?
GÜNDEM
Akşener’in ‘Biden’ ve ‘Haziran’ vurgulu erken seçim çağrısı: Bir şeyler mi planlanıyor?

UZLAŞI KAPISINI KAPATTILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Muhalefet, oluşan bu yeni duruma karşı ortak bir dil ve yeni yol haritasını ele aldı. Bunun ilk somut adımı ise gelen öneriye karşı çıkmak oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen muhalefet cephesi, ellerine yeni anayasa fırsatı geçmişken yaptıkları açıklamalarla uzlaşı kapısını kapattı.

Meral Akşener - Ali Babacan

DAVUTOĞLU’NA ZİYARET

  • Akşener, Babacan ile görüşmesinin ardından da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu’nu Ankara’daki evlerinde ziyaret etti. İki genel başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

BAHANELERİ DE HAZIR

Kılıçdaroğlu yeni anayasa tartışmaları için “Bu tartışmayı başlatabilmeniz için önce var olan anayasaya uymanız gerekir. Anayasa kararlarına uyulmayan bir ülkedeyiz” ifadeleriyle uzlaşmaz bir tutum sergileyeceğinin ilk işaretlerini verdi. Karamollaoğlu ise “Önümüzde hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka” dedi.

  • Akşener de “Yeni anayasa dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki, bunun cevabını almamız gerekiyor” yorumunu yaptı. Babacan ise “Yeni anayasadan bahsedenlerin öncelikle hukuka saygılı olduklarını, anayasaya bağlı olduklarını, anayasanın kendileri için bağlayıcı olduğunu ortaya koymaları lazım, zaten uymadığınız bir metni değiştirmeye ne gerek var” diye konuştu.

CHP masayı dağıtmıştı

Sivil bir anayasa için TBMM’de iki kez komisyon kurulmuştu. CHP, son kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun 3. toplantısında masadan kalkmıştı. Başkanlık sisteminin tartışılacak olmasını gerekçe gösteren CHP’liler başkanlık sisteminin tartışılmasını engelleyecek bir maddeyi çalışma usullerine ekleme istekleri kabul görmeyince komisyon dağılmıştı.

Abone Ol Google News
Boğaziçinde yalanlar doğrular

Boğaziçi'nde yalanlar doğrular

​Provokatörlerin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü.
İki günde 350 kilo bomba

İki günde 350 kilo bomba

Dikkatleri Suriye'nin kuzeyine çekmeye çalışan terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.
Anayasa panikletti

Anayasa panikletti

​Muhalefet perde arkasından gizli saklı çalışma yapıyor.
Mesajlar onu yalanlıyor

Mesajlar onu yalanlıyor

​WhatsApp mesajları, itirafçı general Serdar Atasoy'un söyledikleriyle uymuyor.
Erdoğan'dan Boğaziçi eleştirisi

Erdoğan'dan Boğaziçi eleştirisi

​Bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklardır.
Yirmi üç ilde görüldü

Yirmi üç ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs giderek yayılıyor.
Onur'una kavuştu

Onur'una kavuştu

​Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu.
Trabzon zirveye yürüyor

Trabzon zirveye yürüyor

Trabzonspor, Denizlispor'u Bakasetas'ın golüyle yendi.
"Milletimizin hizmetindeyiz"

"Milletimizin hizmetindeyiz"

​Bakan Koca, zorlu kış şartlarında çalışan sağlıkçıları paylaştı.
13 geyik<br>donarak can verdi

13 geyik
donarak can verdi

Avcılardan kaçan geyik sürüsü göle düştü.
Eski HDP'li vekilden darbe iması

Eski HDP'li vekilden darbe iması

Zihniyet bozuk olunca ortaya çıkan konuşma.
ABD makas değiştiriyor

ABD makas değiştiriyor

Biden, ​'Boyun eğmeyeceğiz' dedi ve hamle yaptı.
KKTC'de <br>tam kapanma

KKTC'de
tam kapanma

Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet desteğiyle <br>sürü sahibi oldu

Devlet desteğiyle
sürü sahibi oldu

​Cezaevinden çıkıp işletmesini kurdu.

15 Şubat'ta başlıyor

15 Şubat'ta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.