AK Partili Çelebi muhalefete sordu: HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar?

HDP'li Pervin Buldan, altı siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan Buldan'ın bu açıklaması, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'ye ilişkin sözlerini gündeme getirdi. Akşener, katıldığı yayında "O masada HDP falan yok. Masada HDP olursa biz olmayız. Bunu en başından beri söyledim" demişti.