AK Partili Çelebi muhalefete sordu: HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar?

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, muhalefete "HDP'ye hangi sözleri verdiniz?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı.
Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girecek olan HDP, ittifak ortakları ile yapılan toplantının ardından konuya ilişkin bugün saat 11.30’da ittifak deklarasyonunu açıkladı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz"
dedi.
Çelebi: Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın
Çelebi: Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında
"6’lı masa HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar?"
ifadesini kullanan Çelebi şöyle devam etti:
-Terör operasyonlarının durdurulması
-Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
-Bebek katili Öcalan’a özgürlük
-Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
-Yerel yönetimlere özerklik
-Kayyumların iptali
-KHK’lıların tamamının göreve iadesi
-Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
-Mavivatandan taviz
-Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk’süz Anayasa
Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın!
#Mehmet Ali Çelebi
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#Millet İttifakı
1 saat önce