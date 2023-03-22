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AK Partili Çelebi muhalefete sordu: HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar?

HDP'li Pervin Buldan, altı siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HDP'nin bu kararı üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelebi, muhalefete seslenerek "6’lı masa HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar" diye sordu.

14:56 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, muhalefete "HDP'ye hangi sözleri verdiniz?" diye sordu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, muhalefete "HDP'ye hangi sözleri verdiniz?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girecek olan HDP, ittifak ortakları ile yapılan toplantının ardından konuya ilişkin bugün saat 11.30’da ittifak deklarasyonunu açıkladı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz"
dedi.

Çelebi: Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında
"6’lı masa HDP’ye hangi sözleri verdiniz de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyorlar?"
ifadesini kullanan Çelebi şöyle devam etti:
-Terör operasyonlarının durdurulması
-Tezkerelere hayır verilip terör devletinin önünün açılması
-Bebek katili Öcalan’a özgürlük
-Savunma bütçesinin kısılması/Sihaların durdurulması
-Yerel yönetimlere özerklik
-Kayyumların iptali
-KHK’lıların tamamının göreve iadesi
-Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması
-Mavivatandan taviz
-Anayasa ilk 4 maddenin değişmesi/Atatürk’süz Anayasa
Bunları söz vermediyseniz milletimize açıklayın!


Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#Mehmet Ali Çelebi
#HDP
#Millet İttifakı
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