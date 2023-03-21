CHP'li Tanrıkulu PKK elebaşı Öcalan lehine sloganların atıldığı Nevruz etkinliğinde en ön safta yer aldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı.
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği terör sempatizanlarının gösterilerine sahne oldu. Bağlar ilçesindeki alanda bölücü terör örgütü PKK'nın pankartları açılıp, terörist elebaşı Öcalan lehine sloganlar atılırken, meydana yürüyen HDP'liler PKK'nın halk olduğunu iddia ederek terör örgütünün propagandasını yaptı.
PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı
Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Başkanı eşi Başak Demirtaş ve Ahmet Türk gibi isimlerin yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı.