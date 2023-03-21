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CHP'li Tanrıkulu PKK elebaşı Öcalan lehine sloganların atıldığı Nevruz etkinliğinde en ön safta yer aldı

Diyarbakır Bağlar'da terör sempatizanlarının gösterilerine sahne olan Nevruz etkinliğine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. PKK elebaşı Öcalan lehine sloganların atıldığı etkinlikte en ön safta yer alan Tanrıkulu, kendisine uzatılan mikrofona açıklamada bulundu. Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek. Barışın, dostluğun, dayanışmanın ve yeni bir dönemin başlangıcı olsun." dedi.

15:48 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı.

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği terör sempatizanlarının gösterilerine sahne oldu. Bağlar ilçesindeki alanda bölücü terör örgütü PKK'nın pankartları açılıp, terörist elebaşı Öcalan lehine sloganlar atılırken, meydana yürüyen HDP'liler PKK'nın halk olduğunu iddia ederek terör örgütünün propagandasını yaptı.

PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı

PKK yandaşları ellerinde pankartlarla
''PKK halktır, halk burada'', ''apo'ya özgürlük'
' ve '
'yaşasın kürdistan''
sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı

Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Başkanı eşi Başak Demirtaş ve Ahmet Türk gibi isimlerin yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı.

PKK elebaşı Öcalan lehine sloganların atıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan Tanrıkulu,
"Bütün yurttaşlarımızın Nevruz bayramını kutluyorum. Bu bahar başka güzel gelecek. Barışın, dostluğun, dayanışmanın ve yeni bir dönemin başlangıcı olsun."
dedi.


Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.



#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#HDP
#nevruz
41 dakika önce
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