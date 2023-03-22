Akşener'in 'Masada yok varız da demiyor' dediği HDP 'Masadayız' dedi

HDP'li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı.
Akşener'in açıklamaları gündemde: Masada HDP falan yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında masada HDP'nin de olduğu iddialarına karşı çıkarak şöyle konuşmuştu: