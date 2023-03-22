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Gündem

Akşener'in 'Masada yok varız da demiyor' dediği HDP 'Masadayız' dedi

HDP'li Pervin Buldan, altı siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu. Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan Buldan'ın bu açıklaması, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'ye ilişkin sözlerini gündeme getirdi. Akşener, katıldığı yayında "O masada HDP falan yok. Masada HDP olursa biz olmayız. Bunu en başından beri söyledim" demişti.

13:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

HDP'li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı.

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girecek olan HDP, ittifak ortakları ile yapılan toplantının ardından konuya ilişkin bugün saat 11.30’da ittifak deklarasyonunu açıkladı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz"
dedi.

Akşener'in açıklamaları gündemde: Masada HDP falan yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında masada HDP'nin de olduğu iddialarına karşı çıkarak şöyle konuşmuştu:

"At izini it izine karıştırmayın. Alt tarafı bir siyaset için yazıktır günahtır. O masada HDP falan yok. Masada HDP olursa biz olmayız. Bunu en başından beri söyledim"



#Meral Akşener
#HDP
#Pervin Buldan
1 saat önce
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