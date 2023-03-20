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Gündem

Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

15:20 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Meclis'te HDP'yi ziyaret etti. CHP heyetinin HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile gerçekleştirdiği görüşme bir saat sürdü.

Kılıçdaroğlu: Beraber gülmek varken bu kavga neden?

Görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Siyaset sorun yaratmamalı, bunun için siyaset var zaten. Siyaset sorun yaratıyorsa bu negatif yansıyor. Parti kapatılması... 21. yüzyıldayız arkadaşlar. Hâlâ nasıl parti kapatırız? Parti kapatmak doğru değil.
Biz parlamenterlerle birlikte var olan tüm sorunları çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceği ya getireceğiz arkadaşlar. Kavga yok. Özgürce tartışacağız. Anlaşamadık. Anlaşamadıysak oturacağız, bir daha konuşacağız.
Beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? 13. Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede kavgayı bitireceğim. İnsan insandır. Bu kavgayı bitireceğim."

Pervin Buldan: Kaynaklarımız savaşa aktarılıyor

Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği HDP'li Pervin Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Buldan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kürtlerin kendi anadilinde eğitime ihtiyacı var. Akılcı bir iç ve dış politikayla bütün bunlar sağlanabilirken, onlar kaynaklarımızı savaşa aktarıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye halkları savaş istemiyor, tecrit istemiyor, Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Pervin Buldan
#HDP
#Öcalan
33 dakika önce
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