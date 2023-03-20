Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.
CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Meclis'te HDP'yi ziyaret etti. CHP heyetinin HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile gerçekleştirdiği görüşme bir saat sürdü.
Kılıçdaroğlu: Beraber gülmek varken bu kavga neden?
Görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:
Pervin Buldan: Kaynaklarımız savaşa aktarılıyor
Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği HDP'li Pervin Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Buldan şu ifadeleri kullanmıştı: