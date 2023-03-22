Kaftancıoğlu'nun 'Görmedim' savunması HDP'li Buldan'ın 'PKK terör örgütü değildir' dediği görüntüleri gündeme getirdi

Kaftancıoğlu'nun "HDP'nin PKK terör örgütü değildir açıklamasını görmedim" demesi üzerine Buldan'ın 2015 yılında yaptığı konuşma gündeme geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gün TV 100 yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, CHP-HDP ilişkine yönelik dikkat çeken açıklamalarda yaptı.
Kaftancıoğlu,
"Ben HDP'nin PKK terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim"
ifadesini kullandı.
Pervin Buldan: PKK terör örgütü değildir
Pervin Buldan: PKK terör örgütü değildir
Kaftancıoğlu'nun bu sözleri HDP'li Pervin Buldan'ın 2015 yılında yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Buldan, konuk olduğu canlı yayında
"PKK terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir"
ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yıllar önce yaptığı bir konuşmasında,
"Biz PKK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz"
demişti.
#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#Pervin Buldan
#HDP
2 saat önce