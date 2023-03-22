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Gündem

Kaftancıoğlu'nun 'Görmedim' savunması HDP'li Buldan'ın 'PKK terör örgütü değildir' dediği görüntüleri gündeme getirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı yayında HDP'nin "PKK terör örgütü değildir" şeklinde bir açıklama yaptığını hiç görmediğini söyledi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine HDP'li Pervin Buldan'ın 2015 yılında yaptığı konuşma gündeme geldi. Buldan, konuk olduğu canlı yayında "PKK terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir" demişti.

10:24 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kaftancıoğlu'nun "HDP'nin PKK terör örgütü değildir açıklamasını görmedim" demesi üzerine Buldan'ın 2015 yılında yaptığı konuşma gündeme geldi.

Kaftancıoğlu'nun "HDP'nin PKK terör örgütü değildir açıklamasını görmedim" demesi üzerine Buldan'ın 2015 yılında yaptığı konuşma gündeme geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gün TV 100 yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, CHP-HDP ilişkine yönelik dikkat çeken açıklamalarda yaptı.

Kaftancıoğlu,
"Ben HDP'nin PKK terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim"
ifadesini kullandı.

Pervin Buldan: PKK terör örgütü değildir

Kaftancıoğlu'nun bu sözleri HDP'li Pervin Buldan'ın 2015 yılında yaptığı açıklamaları gündeme getirdi. Buldan, konuk olduğu canlı yayında
"PKK terör örgütü değildir. Özellikle Sayın Bahçeli'nin bunu bilmesi gerekir"
ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yıllar önce yaptığı bir konuşmasında,
"Biz PKK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz"
demişti.



Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi
Kılıçdaroğlu önceki gün 'Öcalan'a özgürlük' sloganları atan HDP'li Buldan ile birlik mesajı verdi

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken, acı günlerimizi paylaşmak varken, sevinçli günlerimizde beraber neşelenmek, gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun birlik mesajı verdiği Buldan, geçtiğimiz gün HDP'nin Nevruz kutlamasında "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.


#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#Pervin Buldan
#HDP
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