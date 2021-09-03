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ANKARA SAVUNMA SANAYİ

Akıncı'nın sırrı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak

Envantere giren Bayraktar Akıncı TİHA’nın yazılımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek nesillere yazdığı mesajın konulduğu ortaya çıktı. Erdoğan, 6 Aralık 2019’daki ilk uçuştan hemen önce Akıncı’nın bilgisayarına eklenen mesajında, “Gençlerimizin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akıncının sırrı: Cumhurbaşkanı Erdoğanın mesajıyla uçacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Baykar’ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının aynı zamanda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş halinin de yazılımın içinde yer aldığı belirtildi.

  • Açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA’lar tüm uçuşlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü bu mesajın dahil edildiği yazılım ile görev yapmaktadır. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecektir.” ifadesine yer verildi.

İSTİKLALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE

Erdoğan’ın Akıncı yazılımına “İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye” başlığıyla eklenen mesajında şu ifadeler yer alıyor:

  • “Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye’yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

  • BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. ‘İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye’ diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”
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