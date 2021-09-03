Akıncı'nın sırrı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak

Selçuk Bayraktar: Sırada insansız savaş uçağı var

Selçuk Bayraktar, Baykar Akıncı TİHA'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimat töreninin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

AKINCI'nın yıllardır üzerinde çalıştıklarını bir hava aracı olduğunu dile getiren Bayraktar, 'Türkiye'nin stratejik en büyük insansız hava aracı. Dünyada sadece birkaç ülke var bu sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen. 3 ülkenin arasına girmiş olduk. Bizim ekibimiz çok genç 13 farklı mühendislik dalında 1500 kişilik bir ekibimiz var. Yaş ortalaması 30 diyebilirim. Türk mühendisliğinin bir anlamda imkan verildiğinde gayret ve azimle çalıştığında neler yapabileceğinin göstergesi.' dedi.



Buradan edindikleri tecrübeyle insansız savaş uçağına da çalıştıklarını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:



'AKINCI 4 yıl sürdü. Bunun yanında insansız savaş uçağı projesi yaklaşık 10 yıllık hayalimiz. AKINCI'yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz.









