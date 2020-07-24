Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarına gelmeye başladı.

Haber Merkezi AA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılıyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılıyor.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunurken UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor.

  • Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek
HAYAT
Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü belirlendi.

  • Camideki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek. Camiyi yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı.
Title
Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu.
Title
Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.
Title
Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Title
Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Title
Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Title
Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Title
Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor
Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.

3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Camii'nde 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi.

Zemini halı ile kaplanan camide namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
OYNAT 00:58
Ayasofya'da insan seli: Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar koşarak alana giriyor
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya'i Kebir Camii'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek kendilerine yer bulmaya çalışan vatandaşlar koşarak alana giriş yapıyor. İnsan selini andıran görüntülerde vatandaşların mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı.


Camiye dün "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde camide yaptığı incelemede tabelayı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefa: Danıştay sürecini başlatan İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacaklar
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefa: Danıştay sürecini başlatan İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacaklar

Açılış töreni

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için hazırlıklar tamamlandı.

Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla kılınacak cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılacak. Cami, sabaha kadar açık kalacak.

Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
FOTOĞRAF 9
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti
86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Ancak gece boyu Ayasofya çevresinde bekleyen vatandaşlar sabah namazını hep birlikte kıldı.

Hazırlıklar tamamlandı

  • Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar tamamlandı.

Tarihi güne sayılı saatler kala Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı
OYNAT 00:27
Tarihi güne sayılı saatler kala Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.


Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin yeni tabelası önünde
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin yeni tabelası önünde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti. Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.

Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
OYNAT 05:47
Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii'nin imamını açıkladı.


Abone Ol Google News
86 yıllık hasret bitiyor

86 yıllık hasret bitiyor

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor.
Ayasofyadan ilk kare

Ayasofya'dan ilk kare

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı.
Bu sabah İstanbul

Bu sabah İstanbul

Vatandaşlar ​Ayasofya Camii'ne akın ediyor.

Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var.
Yerli otomobil sevinci

Yerli otomobil sevinci

​Bakan Dönmez'in açıklaması sonrası bir ilçe daha şaha kalkacak.
Milli Takım gibi <br>Avrupa kulübü

Milli Takım gibi
Avrupa kulübü

Burak Yılmaz'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha alıyorlar.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü'

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü'

Ayasofya'nın açılış gününe ilişkin tüm detaylar ve hazırlıklar...

Gece boyu beklediler

Gece boyu beklediler

​Ayasofya'da kılınacak cuma için Sultanahmet Camii'nde sabahladılar.

Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

​Çok sayıda devlet adamı ve bakan katılacak.
Sosyal medyaya<br>yeni düzen

Sosyal medyaya
yeni düzen

Teklif TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.
Erdoğan'dan vefa

Erdoğan'dan vefa

​Danıştay sürecini başlatan İsmail Amca'yı davet etti.
Yunan panikte!

Yunan panikte!

​Türkiye'nin Meis adımı dengelerini sarstı.
CHP'nin<br>önerge yalanı

CHP'nin
önerge yalanı

Yalan siyasetinde yeni perde.
Türkiye<br>seyirci kalmaz

Türkiye
seyirci kalmaz

​Mısır Libya'ya müdahale ederse Türkiye dahil olur.
En güzel ve anlamlı Cuma mesajları
Gündem

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Güncel, anlamlı, resimli güzel Cuma mesajları ve dualarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları.
Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var
Dünya

Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında Navtex ilan etmesi ile birlikte, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı gerilimi yeniden yükseldi. Yunanistan'ın Meis adasını gerekçe göstererek, Türkiye'yi Anadolu Yarımadasına hapsetme girişiminin hiçbir hukuki zemini bulunmuyor. Peki Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sorun nasıl çözülecek? Yunanistan'ın masasında 3 seçenek olduğunu belirten Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Yunanistan ya Türkiye'nin hakkını kabul edecek ya da bu işi uluslararası mahkemeye götürecek. Üçüncü bir ihtimal bu işin silahla çözülmesi olur" dedi.
Yerli otomobil sevinci: Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı
Ekonomi

Yerli otomobil sevinci: Bakan Dönmez’in açıklaması Kuluncaklıları heyecanlandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, yerli otomobilde de kullanılacak nadir toprak elementlerinin (NTE) Malatya’nın Kuluncak ilçesinde de bulunduğunu açıklaması ilçede sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “Kulukcak’ın şaha kalkışı olacak inşallah” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.