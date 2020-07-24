Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefa: Danıştay sürecini başlatan İsmail Amca ile Ayasofya'da yan yana saf tutacaklar Danıştay’a başvurarak Ayasofya’nın ibadete açılması için tam 26 yıl önce hukuki süreci başlatan ve Ayasofya'nın ibadete açılmasında büyük rol sahibi olan 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetlisi olarak bugün kılınacak cuma namazında Erdoğan ile birlikte yan yana saf tutacak. Bu davet nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Kandemir, bundan sonraki gayesinin Fatih Sultan Mehmed’in eserlerinin aslına rücu etmesi için çalışmak olduğunu da belirtti.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 02:58 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 03:24 İHA