Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

Tarihi gün geldi çattı. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak.

Korona tedbirleri dolayısıyla cami içerisindeki ara bölmelerde yaklaşık bin kişi namaz kılacak. Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edilecek, namaz da yine Erbaş tarafından kıldırılacak. Tarihi ana on binlerce vatandaşın da eşlik etmesi bekleniyor.

OYNAT 00:35 Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TÜM YOLLAR KAPATILDI

86 yıllık özlemin sona ereceği gün için il dışından bile vatandaşların geleceği İstanbul’da vatandaşların Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlarına rahat ulaşması için bir dizi önlemler de alındı. Dün akşam saat 20.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden tarihi yarımadaya çıkan tüm yollar ile Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Caddeleri trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli ile metro, tramvay ve Marmaray seferlerinin devam edeceği tarihi günde sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacak.

OYNAT 00:27 Tarihi güne sayılı saatler kala Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

VATANDAŞ ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Ayasofya’da kılınacak Cuma Namazı için İstanbul dışından otobüslerle gelecek olan vatandaşlar ise İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyunca Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşınacak. Çatladıkapı’dan da 200 metrelik mesafeyi yürüyecek vatandaşlar namaz kılınacak alana ulaşabilecek. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak. Vatandaşlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı istikametinden namaz kılınacak alanlara ulaşabilecek.

REKLAM

OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nin yeni tabelası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti. Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

MASKE KONTROLÜ YAPILACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üst düzey sağlık önlemlerinin de olacağı büyük günde oluşturulan 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli görev yapacak. Olası olumsuzluklara karşı her türlü tedbirin alındığı meydanda 1’i helikopter ambulans olmak üzere toplamda 101 ambulans hazır halde bekletilecek. Vatandaşların namaz kılınacak alanlara girişlerinin yapılacağı 11 ayrı noktada ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak.

OYNAT 03:30 Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TÜM BİRİMLER ALARMDA

Giriş noktalarında bulunan polisler ise vatandaşların üst aramasını gerçekleştirecek. Tarihi gün için Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İletişim başkanlığı bölge müdürlüğü de seferber oldu.

FOTOĞRAF 13 Ayasofya da tarihi yarımada içindeki Sultanahmet’te yer alıyor. Topkapı Sarayı ile yürüme mesafesinde bulunmakta. 15 yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapıt, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının da başyapıtları arasında yer alıyor… Aya sofya adı ise “kutsal bilgelik” ya da ilahî bilgelik” anlamına geliyor. Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında patrik katedrali olarak inşa ettirilmiş. 1453 yılında ise İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. *Ayasofya, mimari bakımdan, bazilika planı ile inşa edildi. (*Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan galerili veya galerisiz kiliselere bazilika adı veriliyor) Kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle de mimarlık tarihinde de önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 1453’de kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörü ile Ayasofya’daki mozaiklerde yer alan insan figürleri tahrip edilmemiş. İçermeyenler ise olduğu gibi bırakılmış. Üstleri ince bir sıvayla kaplandığından; yüzyıllar boyunca mozaikler doğal ve yapay tahribattan da korunmuş. Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet veriyor. Ayasofya Camii, İstanbul’a gelen turistlerin mutlaka uğramaları gereken başlıca tarih mirasları arasında yer alıyor. Ayasofya da tıpkı Topkapı Sarayı gibi Sultanahmet Meydanı’na yakın bir yerde bulunuyor. Bu bölge Bizans devrinde Hipodrom olarak da bilinirdi. Osmanlı döneminde ise buraya At Meydanı denirdi. İstanbul’un en önemli abideleri Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan Sarnıcı burada, Hipodromun çevresinde yer alıyor… Ayasofya'nın tarihi Dünyanın en önemli tarih miraslarından biridir Ayasofya. Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde tarihte hep önemli bir yere sahip olmuştur..



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Ayasofya Camii önünde kılınan akşam namazında gözyaşları döküldü Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sela ve tekbirle başlayacak

Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Sabah 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim okunacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas’ı tilavet edecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak.

OYNAT 00:00 Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi? Yüzyıllarca benzeri yapılamayan Ayasofya, o vakte kadar yeryüzünün en büyük, en parlak ve en şöhretli mabediydi. Ayasofya'nın günümüze kadar muhafaza edilmesindeki en büyük etken Osmanlı Devleti'nin bu mabede vermiş olduğu değer. Hükümdarlar Ayasofya'nın bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterdi. Peki, Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Son kontrol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, açılıştan bir gün önce Ayasofya Camii’ne gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

Kadınlara da yer tahsis edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca davet edilen misafirlerden erkekler için Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı ile Yerebatan Caddesi namaz kılma yeri olarak belirlenirken, kadınlar için de Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.



OYNAT 01:00 İşte Fatih Sultan Mehmet'in 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi Fatih Sultan Mehmet'in 65 metrelik Ayasofya Vakfiyesi, yarın yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne yönelik asırlar öncesine ait birçok önemli detayı da içeriyor. Ayasofya Vakfiyesi'nin özelliklerine ilişkin bilgi veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakkı Şahin, 'Ayasofya Vakfiyemiz 65 metre 30 santimetre uzunluğunda ve 38 santimetre enindedir. 110 eklentiden oluşmaktadır. Kısmen ceylan derisi, kısmen de aharlı kağıt üzerine yazılmış ve dili Arapçadır. Dışı da ipek atlasla kaplanmıştır.' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Üç imam beş müezzin

Ayasofya Camii’nde görevlendirilen imam ve müezzinler açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı. Ataması yapılan hocaların her açıdan milleti doyuracak, doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, güzel tilaveti millete ulaştıracak kişiler olduğunu belirten Erbaş, “3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii’ne atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah. Bugün Ayasofya Camii’ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi, kurra hafız Ferruh Muştuer. Fatih Camii İmam Hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu” dedi. Erbaş, “Sultanahmet Camii müezzinleri Mehmet Hadi Duran ve İbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş’ın ezanları ve tilavetleriyle millete hizmet edeceğini söyledi.

REKLAM

OYNAT 01:19 Ayasofya Camii baş imamı Boynukalın: Bu çok büyük bir gurur Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı. Ayasofya Camiine imam olarak atanmasının ardından ilk duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:58 Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi' Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Fethin nişanesi Fatih’in emaneti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Ayasofya fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" olacak.

Hutbede, Ayasofya'nın açılışının, başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün "bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşması" olduğu belirtildi. Hutbede, "Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır" ifadelerine yer verildi. Türkiye genelinde ve Ayasofya Camii'nde okunacak hutbe özetle şöyle:

Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor.

Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah’ın izni ve inayetiyle İstanbul’u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır.

HAYAT Kilise, cami ve müze olarak hizmet veren Ayasofya neden bu kadar önemli?

GÜNDEM Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

Maske, seccade sabır, anlayış

Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii avlusunda açılışla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu görkemli günü hemşehrilerin ve misafirlerin katkısıyla hep birlikte en güzel şekilde yaşayacaklarını dile getiren Yerlikaya, “Ayasofya’ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış” ifadesini kullandı. Cuma namazı için muhteşem bir ilgi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları söyledi: “Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camii’nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camii’miz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah.”

REKLAM

Güvenlik ömlemleri alınırken, açık alanda namaz kılacak vatandaşlar için saf düzeni ile sosyal mesafe çizgileri belirlendi.

***

Güvenlik ömlemleri alınırken, açık alanda namaz kılacak vatandaşlar için saf düzeni ile sosyal mesafe çizgileri belirlendi.

OYNAT 01:36 Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,

“Gençler!

Bugün mü yarın mı bilemem.

Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İlk namaz için geldiler

Samsunspor taraftarları, Şirinler Ayasofya’da pankartı açtı.

***

Garbi Akbaba

Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a geldi. Farklı illerden Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı’nda beklemeye başladı. Bursa’dan yürüyerek 7 günde İstanbul’a geldiğini söyleyen Ali Torlak, Eyüp Sultan’ın ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ettiğini anlattı. Torlak, “Burada namaz kılmak, bu şerefe nail olmak için yürüdük. Elhamdülillah Rabb’imize bizi buraya ulaştırdı” dedi.

Nevşehir’den ailesiyle gelen Sebahattin Ünal, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi haberini sevinçle karşıladığını ifade ederek, “86 yıllık hasreti gidermek için geldik. İnşallah bunun devamı Kudüs’le gelir. Niyetim, arzum budur” dedi.

Şırnak’ın İdil ilçesinden gelen Garbi Akbaba da “Burada cuma namazı kılacağız. Ayasofya’nın cami olması sebebiyle sevinçliyiz” diye konuştu. Samsun’dan gelen Samsunspor taraftarları da meydanda üzerinde “Şirinler Ayasofya’da” yazılı pankart açtı.

GÜNDEM Google'dan flaş Ayasofya düzeltmesi

HAYAT Ayasofya'nın müze olduktan sonraki hikayesi

Ayasofya hatırası

Ayasofya'ya özel hazırlanan 1 TL'ler bugün piyasaya sürülecek.

Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Özel tedavül 1 TL’lerin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapıldı ve bugün itibariyle piyasaya sürülecek. Darphane tarafından koleksiyonerlere yönelik 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para da ayrıca piyasaya sunuldu.

DÜNYA Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

İSPARK ücretsiz

Tüm kurumların yoğun gayret gösterdiği büyük açılış için İBB’de bir dizi kararlar aldı. Tarihi güne yakından tanıklık etmek için araçlarıyla tarihi yarımadaya gelecek vatandaşlar için Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparklarının gün boyu ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Metro ve Marmaray’ı kullanarak alana gelecek vatandaşlar için İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ücretsiz ring sefer yapacak. Haliç Köprüsü üzerinde devam eden yol çalışması ise durdurulacak. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk için Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak ve Yenikapı Meydanı’nda 1, Sultanahmet Meydanı’nda ise 2 araç konumlandırılacak.

GÜNDEM Hazımsızlık başladı: Karar uluslararası öfkeye neden olabilir!