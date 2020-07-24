Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

Tarihi gün geldi çattı. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak.
Korona tedbirleri dolayısıyla cami içerisindeki ara bölmelerde yaklaşık bin kişi namaz kılacak. Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından irad edilecek, namaz da yine Erbaş tarafından kıldırılacak. Tarihi ana on binlerce vatandaşın da eşlik etmesi bekleniyor.
TÜM YOLLAR KAPATILDI
86 yıllık özlemin sona ereceği gün için il dışından bile vatandaşların geleceği İstanbul’da vatandaşların Sultanahmet ve Ayasofya Meydanlarına rahat ulaşması için bir dizi önlemler de alındı. Dün akşam saat 20.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden tarihi yarımadaya çıkan tüm yollar ile Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Caddeleri trafiğe kapatıldı. Avrasya Tüneli ile metro, tramvay ve Marmaray seferlerinin devam edeceği tarihi günde sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah saat 06.00’ya kadar sefer yapılmayacak.
VATANDAŞ ÜCRETSİZ TAŞINACAK
Ayasofya’da kılınacak Cuma Namazı için İstanbul dışından otobüslerle gelecek olan vatandaşlar ise İETT’nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyunca Çatladıkapı’ya kadar ücretsiz taşınacak. Çatladıkapı’dan da 200 metrelik mesafeyi yürüyecek vatandaşlar namaz kılınacak alana ulaşabilecek. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak. Vatandaşlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı istikametinden namaz kılınacak alanlara ulaşabilecek.
MASKE KONTROLÜ YAPILACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında üst düzey sağlık önlemlerinin de olacağı büyük günde oluşturulan 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli görev yapacak. Olası olumsuzluklara karşı her türlü tedbirin alındığı meydanda 1’i helikopter ambulans olmak üzere toplamda 101 ambulans hazır halde bekletilecek. Vatandaşların namaz kılınacak alanlara girişlerinin yapılacağı 11 ayrı noktada ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak.
TÜM BİRİMLER ALARMDA
- Giriş noktalarında bulunan polisler ise vatandaşların üst aramasını gerçekleştirecek. Tarihi gün için Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İletişim başkanlığı bölge müdürlüğü de seferber oldu.
Sela ve tekbirle başlayacak
Ayasofya Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Sabah 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim okunacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas’ı tilavet edecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak.
Son kontrol
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, açılıştan bir gün önce Ayasofya Camii’ne gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Kadınlara da yer tahsis edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca davet edilen misafirlerden erkekler için Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı ile Yerebatan Caddesi namaz kılma yeri olarak belirlenirken, kadınlar için de Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.
Üç imam beş müezzin
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı. Ataması yapılan hocaların her açıdan milleti doyuracak, doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, güzel tilaveti millete ulaştıracak kişiler olduğunu belirten Erbaş, “3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii’ne atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah. Bugün Ayasofya Camii’ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi, kurra hafız Ferruh Muştuer. Fatih Camii İmam Hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu” dedi. Erbaş, “Sultanahmet Camii müezzinleri Mehmet Hadi Duran ve İbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren, Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş’ın ezanları ve tilavetleriyle millete hizmet edeceğini söyledi.
Fethin nişanesi Fatih’in emaneti
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Ayasofya fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" olacak.
Hutbede, Ayasofya'nın açılışının, başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünün "bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşması" olduğu belirtildi. Hutbede, "Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanmasıdır" ifadelerine yer verildi. Türkiye genelinde ve Ayasofya Camii'nde okunacak hutbe özetle şöyle:
Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor.
Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemilerini karadan yürüten, Allah’ın izni ve inayetiyle İstanbul’u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir.
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır.
Maske, seccade sabır, anlayış
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii avlusunda açılışla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu görkemli günü hemşehrilerin ve misafirlerin katkısıyla hep birlikte en güzel şekilde yaşayacaklarını dile getiren Yerlikaya, “Ayasofya’ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış” ifadesini kullandı. Cuma namazı için muhteşem bir ilgi olduğunu belirten Yerlikaya, şunları söyledi: “Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camii’nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camii’miz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah.”
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İlk namaz için geldiler
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Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a geldi. Farklı illerden Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı’nda beklemeye başladı. Bursa’dan yürüyerek 7 günde İstanbul’a geldiğini söyleyen Ali Torlak, Eyüp Sultan’ın ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ettiğini anlattı. Torlak, “Burada namaz kılmak, bu şerefe nail olmak için yürüdük. Elhamdülillah Rabb’imize bizi buraya ulaştırdı” dedi.
Nevşehir’den ailesiyle gelen Sebahattin Ünal, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi haberini sevinçle karşıladığını ifade ederek, “86 yıllık hasreti gidermek için geldik. İnşallah bunun devamı Kudüs’le gelir. Niyetim, arzum budur” dedi.
Şırnak’ın İdil ilçesinden gelen Garbi Akbaba da “Burada cuma namazı kılacağız. Ayasofya’nın cami olması sebebiyle sevinçliyiz” diye konuştu. Samsun’dan gelen Samsunspor taraftarları da meydanda üzerinde “Şirinler Ayasofya’da” yazılı pankart açtı.
Ayasofya hatırası
Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Özel tedavül 1 TL’lerin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapıldı ve bugün itibariyle piyasaya sürülecek. Darphane tarafından koleksiyonerlere yönelik 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para da ayrıca piyasaya sunuldu.
İSPARK ücretsiz
- Tüm kurumların yoğun gayret gösterdiği büyük açılış için İBB’de bir dizi kararlar aldı. Tarihi güne yakından tanıklık etmek için araçlarıyla tarihi yarımadaya gelecek vatandaşlar için Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparklarının gün boyu ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Metro ve Marmaray’ı kullanarak alana gelecek vatandaşlar için İETT, Kazlıçeşme-Yenikapı-Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ücretsiz ring sefer yapacak. Haliç Köprüsü üzerinde devam eden yol çalışması ise durdurulacak. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk için Eminönü itfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak ve Yenikapı Meydanı’nda 1, Sultanahmet Meydanı’nda ise 2 araç konumlandırılacak.