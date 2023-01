Babacan'ın SİHA'lara yönelik sözleri sonrası toplu istifa ettiler: Şahsıma ters düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR tarafından üretilen İHA ve SİHA'lara yönelik sözlerine sert bir dille tepki gösteren Erdoğan, “Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir” ifadelerini kullandı. '15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı' diyen Erdoğan, "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm" diye konuştu.