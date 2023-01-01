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Babacan'ın SİHA'lara yönelik sözleri sonrası toplu istifa ettiler: Şahsıma ters düşüyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef alan sözlerinden dolayı Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Deva Partisi ilçe teşkilatı toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. İlçe Başkanı Mehmet Beyan istifalara yönelik, "Devletimizin yanındayız. Babacan'ın ifadeleri şahsıma ters düşüyor" dedi.

11:07 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Babacan'ın SİHA'lara yönelik sözlerinden dolayı toplu istifa ettiler

Babacan'ın SİHA'lara yönelik sözlerinden dolayı toplu istifa ettiler

Deva Partisi Bilecek'in Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan ve yönetim kurulu üyeleri Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan sözlerinden dolayı toplu olarak istifa ettiklerini belirtti. Babacan'ın Anayasa'dan Türk ifadesini çıkaracaklarına yönelik ve SİHA'ları eleştirdiği sözlerinden dolayı rahatsız olduklarını belirten Beyan,
"Şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan ilçe başkanı olarak görev yaptığım deva partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile istifa ediyorum"
dedi.

'HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Babacan'ın sözlerinden dolayı istifa ettiklerini beyan eden Beyan, "Sözlerini doğru bulmuyoruz ve her zaman devletimizin yanındayız. Bilecik ili pazaryeri ilçesi deva partisi ilçe başkanı olarak görev yaptığım partimden son zamanlarda Sn. Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerine şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan ilçe başkanı olarak görev yaptığım deva partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyeleri ile istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.



#Deva Partisi
#Bilecek
#Pazaryeri
#Ali Babacan
#İHA
#SİHA
42 dakika önce
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Babacan'ın SİHA'lara yönelik sözleri sonrası toplu istifa ettiler: Şahsıma ters düşüyor
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