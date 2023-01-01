CHP'li Barış Yarkadaş İHA'ları hedef alan Babacan'a destek verdi: Neden eleştirilmesin kutsal mıdır?
CHP'li Barış Yarkadaş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a destek vererek İHA ve SİHA'ları hedef aldı. Yazar Hacı Yakışıklı'nın İHA'lara yönelik sözlerine tepki gösteren Yarkadaş, "Bırakın bu SİHA'ları. İtiraz edilebilir" dedi.
9:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li Yarkadaş SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'a destek verdi
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA'lara yönelik,
"İktidara gelince dokunacağız"
sözlerine destek veren CHP'li Barış Yarkadaş,
"Neden eleştirilmesin"
ifadelerini kullandı. Yazar Hacı Yakışıklı'nın SİHA'lara yönelik sözlerine tepki gösteren Yarkadaş,
"İHA ve SİHA konusunda eleştiri yapılamaz mı?"
dedi.
'ANAYASA'DAN TÜRK İFADESİNİ ÇIKARAN BUNLAR'
Yazar Hacı Yakışıklı,
"SİHA'lara dokunacağız, Anayasa'dan Türk ifadesini çıkaracağız diyen bu altılı masa oldu. İki yıldır bizlere bunları dayatıyorlar. Sonra tabii ki yeter söz milletindir denilecek"
ifadelerini kullandı.
'KUTSAL MIDIR?'
Yakışıklı'nın sözlerine tepki gösteren CHP'li Yarkadaş,
"Bırakın bu SİHA'ları. İtiraz edilebilir. Kutsal bir şey midir? Neden eleştirilmesin?"
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