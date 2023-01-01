Baykar'ı hedef alan Deva Partisi'nden F-35 projesine övgü: Neden bunu konuşmuyoruz

"Koskocaman bir savunma sanayii sektörü bir şirket etrafında ele alınamaz. İkincisi; herhangi bir siyasi partinin ya da ülkeyi yönetenlerin bir şirkete pozitif veya negatif bir mesafesi de olamaz. Ülkeyi yönetenler, her Türk şirketinin önünü açmakla görevlidir. Bakın konuşulmayan başka bir konu var F-35'ler. Çünkü biliyorsunuz; biz, o uçak sisteminde dünyadaki bir üretim ortağıydık. Yani bu hem bizim savunma sanayii kabiliyetlerini geliştirmemiz açısından önemliydi hem 10 milyar dolar civarında ihracat yapmamız açısından önemliydi hem de belli stratejik gereklilikleri vardı savunma sanayii anlamında, Türkiye'nin savunma kabiliyetleri anlamında. Biz şimdi F-35'ten çıktık; bunun ekonomik tarafını, stratejik tarafını, askeri tarafını konuştuk mu? Onu konuşmuyoruz. Madem bu kadar savunma sanayiini seviyoruz, ki hepimiz seviyoruz, neden 10 milyar dolarlık ihracatı olan bir alanı konuşmuyoruz yani, o kaybı niye konuşmuyoruz?"