Baykar'ı hedef alan Deva Partisi'nden F-35 projesine övgü: Neden bunu konuşmuyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan sözlerinin ardından partisinin kurmayı Burak Dalgın ABD'nin F-35 projesini övdü. Dalgın, "Koskocaman bir savunma sanayii sektörü bir şirket etrafında ele alınamaz. Türkiye'nin savunma kabiliyetleri anlamında gerekli olan F-35'i neden konuşmuyoruz" dedi.
12:33 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deva Partili Burak Dalgın Baykar'ı hedef alırken ABD'nin F-35'lerini övdü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İHA ve SİHA'ları hedef alırkan kurmayı Burak Dalgın ABD projesi olan F-35'leri övdü. Türkiye'nin kasıtlı bir şekilde almadığını belirten Dalgın,
"Şimdi F-35'ten çıktık; bunun ekonomik tarafını, stratejik tarafını, askeri tarafını konuştuk mu?"
ifadelerini kullandı.
'İHRACATIMIZ ARTACAKTI'
Yerli ve milli savunma sanayiimizi hedef alan DEVA Partili Burak Dalgın,
"Koskocaman bir savunma sanayii sektörü bir şirket etrafında ele alınamaz. İkincisi; herhangi bir siyasi partinin ya da ülkeyi yönetenlerin bir şirkete pozitif veya negatif bir mesafesi de olamaz. Ülkeyi yönetenler, her Türk şirketinin önünü açmakla görevlidir. Bakın konuşulmayan başka bir konu var F-35'ler. Çünkü biliyorsunuz; biz, o uçak sisteminde dünyadaki bir üretim ortağıydık. Yani bu hem bizim savunma sanayii kabiliyetlerini geliştirmemiz açısından önemliydi hem 10 milyar dolar civarında ihracat yapmamız açısından önemliydi hem de belli stratejik gereklilikleri vardı savunma sanayii anlamında, Türkiye'nin savunma kabiliyetleri anlamında. Biz şimdi F-35'ten çıktık; bunun ekonomik tarafını, stratejik tarafını, askeri tarafını konuştuk mu? Onu konuşmuyoruz. Madem bu kadar savunma sanayiini seviyoruz, ki hepimiz seviyoruz, neden 10 milyar dolarlık ihracatı olan bir alanı konuşmuyoruz yani, o kaybı niye konuşmuyoruz?"
dedi.
ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin S400 almasından dolayı F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
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