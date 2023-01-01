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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babacan’ın SİHA açıklamalarına tepki: Alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR tarafından üretilen İHA ve SİHA'lara yönelik sözlerine sert bir dille tepki gösteren Erdoğan, “Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir” ifadelerini kullandı. '15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı' diyen Erdoğan, "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm" diye konuştu.
13:01 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ali Babacan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ali Babacan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR tarafından üretilen İHA ve SİHA'lara yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.

"ATAK HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'NİN KENDİ ÜRÜNÜ OLARAK ÜRETİLİYOR"

Buralarda kiminle nasıl çalıştık bunların hepsi kayıtlarımızda mevcut. Bütün bu adımlar atılırken öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki… Doğru düzgün helikopterin yok! Şu anda atak helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünü olarak üretiliyor. Buna da yine birileri çelme takmaya çalışıyor. Fakat bu bizi bir yere doğru itiyor. Şimdi de Gökbey Helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz."

'SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT'

'15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı' diyen Erdoğan, "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı" dedi.


'SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ TABİ'

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarını hedef almıştı.

Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasına gönderme yaparak "Bu proje de öyle bir hale getirildi ki 'Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan filan ya. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii." ifadelerini kullanmıştı.





#ali babacan
#cumhurbaşkanı erdoğan
#baykar
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babacan’ın SİHA açıklamalarına tepki: Alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuz
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