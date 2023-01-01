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Dünya

ABD'li belediye başkanından Türkiye Yüzyılı jesti: En büyük bulvarın adı İstanbul olarak değiştirilecek

ASKON USA zirvesine katılan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, en önemli bulvarlarının ismini 'İstanbul Bulvarı' olarak değiştireceklerini ifade etti. Başkan Sayegh, "Burada olduğum için çok mutluyum ve kendimi evimde gibi hissediyorum. " dedi.

10:32 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh en büyük bulvarlarının ismini İstanbul yapacaklarını söyledi

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh en büyük bulvarlarının ismini İstanbul yapacaklarını söyledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin ABD'de düzenledikleri ekonomi ve ticaret zirvesinde Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'de katıldı. Zirveye katılan Başkan Sayegh, Paterson'nun en büyük bulvarının ismini Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla '
İstanbul Bulvarı'
olarak değiştireceklerini belirtti.

'İSTANBUL BULVARI İSMİNİ VERECEĞİZ'


ASKON USA zirvesinde konuşma yapan Başkan Sayegh,
"Bir adım daha ilerleyelim. Çünkü Paterson'daki bir caddeye 'İstanbul Bulvarı' ismini vereceğiz. Burada olduğum için çok mutluyum ve kendimi evimde gibi hissediyorum."
dedi.



#ASKON
#ABD
#Paterson
1 saat önce
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ABD'li belediye başkanından Türkiye Yüzyılı jesti: En büyük bulvarın adı İstanbul olarak değiştirilecek
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