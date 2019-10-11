NATO: Türkiye, çatışmalara en çok maruz kalan ülkedir  

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir.

Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.

Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık.

Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz.

(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.

Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır. Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız.

Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.

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NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg'ın konuşmasından satır başlıkları;

Türkiye, NATO'nun çok güçlü bir üyesidir. DEAŞ ortak düşmanımız. Türkiye hangi sistemi satın alacağı konusunda özgürdür. Türkiye'de bu büyük bölgede büyük bir güçtür. Türkiye, çatışmalara en çok maruz kalan ülkedir.

Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı.

NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı.

NATO Türkiye’yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir.

NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor

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