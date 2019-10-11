NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.
- Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.