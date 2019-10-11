NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi

Emine Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emine Erdoğan, “Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiğimize Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Sivil kayıplarımızı da minnetle ve rahmetle anıyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin” dedi.