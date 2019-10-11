Gündem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbula geldi
POLİTİKA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Sekreter Stoltenberg’u kabul etmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg .
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg .

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüyor.

Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.

  • Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
GÜNDEM
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye destek veren tek Avrupa ülkesi İspanya oldu
DÜNYA
Türkiye'ye destek veren tek Avrupa ülkesi İspanya oldu
PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıktı

Neo Nazi saldırganının çektiği görüntüler ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PYD elebaşı apar topar kaçtı

PYD elebaşı apar topar kaçtı

​Örgütün sözde yöneticisi Cilo, Suriye'yi terk ederek Irak'a geçti.
Terörle birlikte mücadele edeceğiz

Terörle birlikte mücadele edeceğiz

Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Gözler<br>Menbiç hattında

Gözler
Menbiç hattında

ÖSO ve rejimin harekat hazırlığı yaptığı bölgede son gelişmeler.
Sivil şehitlere veda

Sivil şehitlere veda

​Biri 9 aylık bebek, 2 kişi için tören düzenlendi.
18 aydır<br>bitmeyen savaş

18 aydır
bitmeyen savaş

​Dünya ekonomisinin tüm dengelerini bozdu.
Teröristlerin sivil oyunu kamerada

Teröristlerin sivil oyunu kamerada

​Sivil kıyafetle sivillere ait evden roket atarken görüntülendi.
Bakan'ı üzen şikayet

Bakan'ı üzen şikayet

'Yurt dışında gördüğümüz ilgiyi içerde göremiyoruz'
Vinç bile var

Vinç bile var

İşte teröristlerin kalın beton duvarlı tünelleri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.