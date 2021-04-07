Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5B uzay yolcusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat’ın Gölbaşı Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Burada Türkiye’nin uydu ve uzay yolculuğu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A, 5B ve 6A uyduları ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaştırmada iddialarını her geçen gün artırdıklarını, Türkiye’nin geleceğinin inşasına yönelik yüksek bir çıta ile cesur yatırımlarına devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye eski Türkiye değil. Gelişmekte olan bir ülke olmaktan gelişmiş ülke olmaya doğru hızla yol alıyoruz. Bu başarının altında Cumhurbaşkanımızın vizyonu, hükümetlerimizin kararlılığı ve sizler gibi uzman kurum ve kuruluşlarımızın inançlı çalışmaları var” dedi.

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"Uydumuz mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır"

Ocak ayı başında başarı ile fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Ekvator’dan 35 bin 160 kilometre uzaklığa ulaşan Türksat 5A, yolculuğunun dörtte üçünü tamamladı. Uydumuz mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacaktır. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacaktır. Uydumuz, televizyon yayıncılığı ile birlikte veri haberleşme hizmetinde ülkemizi dünyada Ku Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacaktır. Elektrik itki sistemi ile çok daha kaliteli TV yayıncılık ve haberleşme hizmeti verecek olan Türksat 5A, 30 yıl süre ile bu görevini yerine getirecektir. Ülkemizin haberleşme uydu trafiği bundan sonra da devam edecek” şeklinde konuştu.

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"Türksat 5B ile Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır"

"Uydumuz kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti verecektir"

Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunun da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatılacağını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B’nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır. Bu özelliği ile Türksat 5B haberleşme uydumuz kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti verecektir. Bu şekilde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanacaktır. Türksat 5B ile Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri kapsama alanında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

"Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz"

20 yıl öncesinde hayal edilemeyen işlerin hükümetleri döneminde planlanıp hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Karaismalioğlu, “Şu anda tamamen milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan Türksat 6A Yerli Haberleşme Uydumuzun üretim ve entegrasyon süreçleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Planlamalarımız doğrultusunda Türksat 6A uydusunda Mühendislik Modeli ile Uçuş Modeli’nin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. 2021 yılı içerinde Uçuş Modeli’nin entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilecektir. Türksat 6A’yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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