Uydu yapısalları Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretildi

TUSAŞ uydu yapısallarını Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretmeyi başardı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uydu yapısallarını Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretmeyi başardı.

Üç boyutlu yazıcılar kullanıldı

İmalat teknolojisini esas alan üç boyutlu yazıcılar kullanılarak uydu donanımlarına ait yapısal bileşenlerin tasarım, analiz, üretim ve yeterlilik testleri ile birlikte kalifikasyon süreçleri tamamlandı.

Görev-kritik uzay yapısal parçaları talaşlı üretimin aksine metal, seramik ve polimer bileşenlerin katman katman eritilerek üç boyutlu parçalar geliştirilmesini esas alan eklemeli imalat yöntemi ile üreten TUSAŞ, yeni bir ileri teknolojiyi daha bünyesine kazandırdı.

Haberleşme uydularında kullanılacak

Geliştirilmiş olan parçalarda ileri yapısal optimizasyon yazılımları ile yüzde 30 oranında ağırlık kazancı sağlandı. TUSAŞ bünyesinde bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) uzay yeterlilik testleri başarıyla tamamlanan parçaların yüksek teknoloji ürünü haberleşme uydularında kullanılması hedefleniyor.

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TUSAŞ’ın ulusal mükemmeliyet merkezi vizyonu ile kurduğu Eklemeli İmalat Teknoloji Merkezi tesislerinde hammadde aşamasından başlayarak, Türkiye’nin en büyük boyutlu titanyum ve alüminyum alaşımlı stratejik havacılık ve uzay parçaları üretilecek.

EKONOMİ Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak