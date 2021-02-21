Teknoloji Uydu yapısalları Türkiyede ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretildi
BİLİM

Uydu yapısalları Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretildi

TUSAŞ tarafından milli havacılık ve uzay ekosisteminde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Üç boyutlu yazıcılar kullanılarak uydu donanımlarına ait yapısal bileşenlerin tasarım, analiz, üretim ve yeterlilik testleri ile birlikte kalifikasyon süreçleri tamamlandı.

Haber Merkezi İHA
TUSAŞ uydu yapısallarını Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretmeyi başardı.
TUSAŞ uydu yapısallarını Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretmeyi başardı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uydu yapısallarını Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretmeyi başardı.

Üç boyutlu yazıcılar kullanıldı

İmalat teknolojisini esas alan üç boyutlu yazıcılar kullanılarak uydu donanımlarına ait yapısal bileşenlerin tasarım, analiz, üretim ve yeterlilik testleri ile birlikte kalifikasyon süreçleri tamamlandı.

Görev-kritik uzay yapısal parçaları talaşlı üretimin aksine metal, seramik ve polimer bileşenlerin katman katman eritilerek üç boyutlu parçalar geliştirilmesini esas alan eklemeli imalat yöntemi ile üreten TUSAŞ, yeni bir ileri teknolojiyi daha bünyesine kazandırdı.

Haberleşme uydularında kullanılacak

Geliştirilmiş olan parçalarda ileri yapısal optimizasyon yazılımları ile yüzde 30 oranında ağırlık kazancı sağlandı. TUSAŞ bünyesinde bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) uzay yeterlilik testleri başarıyla tamamlanan parçaların yüksek teknoloji ürünü haberleşme uydularında kullanılması hedefleniyor.

  • TUSAŞ’ın ulusal mükemmeliyet merkezi vizyonu ile kurduğu Eklemeli İmalat Teknoloji Merkezi tesislerinde hammadde aşamasından başlayarak, Türkiye’nin en büyük boyutlu titanyum ve alüminyum alaşımlı stratejik havacılık ve uzay parçaları üretilecek.

Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
EKONOMİ
Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak

TUSAŞ 308 adet F-16 üretti
EKONOMİ
TUSAŞ 308 adet F-16 üretti
Abone Ol Google News
Simit sevdası pahalıya patladı: Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi

Simit sevdası pahalıya patladı: Kısıtlamada sokağa çıktı 6 bin TL ceza ödedi
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Son 10 günde 5 puan artış oldu.
Yürek burkan görüntü

Yürek burkan görüntü

Uyuyan sokak köpeği karla kaplandı.
İlk kez konuşma yapacak

İlk kez konuşma yapacak

​Kameraların karşısına geçmek için gün sayıyor.

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Gara'ya giden HDP'li olduğu açıklanmıştı.

Kardeşlik kazanıyor

Kardeşlik kazanıyor

'Afrika Yılı' ilanının üzerinden geçen 16 yılda Türkiye en büyük dost oldu.

Gardaşımsız gitmiyorum

Gardaşımsız gitmiyorum

​Bahçeli Şuşa'da yaptıracağı okulun temelini Aliyev ve Erdoğan ile atacak.
Avrupa'da iki <br>dünyada beşinciyiz

Avrupa'da iki
dünyada beşinciyiz

Türkiye'nin başarısı, krizi öngörmesi ve güçlü sağlık altyapısıyla geldi.
CIA ile dosttan öte

CIA ile dosttan öte

​İstihbaratçılarla irtibatlarını 'dost görüşmesi' olarak savunmuştu.
Avrupa Birliği endişeli

Avrupa Birliği endişeli

​Dijital dünya denetimsiz kalamaz.
Fitnenin beşinci <br>kolu oldular

Fitnenin beşinci
kolu oldular

PKK'nın Gara katliamında, devleti sorumlu tutan siyasi partilere sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.