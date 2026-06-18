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Yapay zekalı tıp dünyasında devrim: 60 saniyede tüm vücut taraması

Yapay zekalı tıp dünyasında devrim: 60 saniyede tüm vücut taraması

16:4318/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Midjourney 60 saniyede tüm vücudu tarayacak görüntüleme cihazı üzerinde çalışıyor.
Midjourney 60 saniyede tüm vücudu tarayacak görüntüleme cihazı üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla bilinen Midjourney, su içinde ultrasonik sensörlerle çalışması planlanan "Midjourney Scanner" ile MR'a benzer şekilde tüm vücut medikal taraması yapmayı hedefliyor.

Yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla bilinen ABD merkezli Midjourney, sağlık teknolojileri alanına yönelik yeni bir girişim başlattığını ve tüm vücudu kısa sürede taramanın hedeflendiği bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu.

Şirketin blogundan yapılan açıklamada, "Midjourney Medical" adı verilen girişim kapsamında, "Midjourney Scanner" isimli bir cihaz geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Henüz ticari kullanıma sunulmuş bir ürün niteliği taşımayan teknolojiyle, MR benzeri görüntüleme kabiliyetinin daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Midjourney, söz konusu sistemin sığ bir su havuzu içinde çalışacak şekilde tasarlandığını, vücudun ultrasonik sensörlerden oluşan bir halka aracılığıyla taranmasının amaçlandığını bildirdi. Açıklamaya göre cihazın, ultrason dalgalarını farklı açılardan göndererek vücuttan dönen sinyalleri kaydetmesi ve bu verileri yapay zeka destekli sistemlerle görüntüye dönüştürmesi planlanıyor.

Şirket, hedeflenen tarama süresinin "60 saniyeyi aşmamak" olduğunu bildirdi.

İlk araştırma tesisi için 2027 hedefi

Midjourney, tarayıcı teknolojisinin "Midjourney Spa" adı verilen yeni bir konseptle kullanıma sunulmasının planlandığını da açıkladı.

İlk tesisin 2027'de San Francisco'da açılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, burada sıcak havuzlar, saunalar, soğuk dalış alanları ve vücut taraması yapılacak özel bölümlerin yer almasının öngörüldüğü ifade edildi.

Şirket, gelecek 12 ayda algoritma ve donanım geliştirme çalışmalarına ağırlık verileceğini, araştırma denemeleri yürütüleceğini ve ilk "research spa" için hazırlık yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, 2028'de daha fazla şehre ölçeklenme ve üçüncü nesil tarayıcıya geçiş hedeflenirken, 2031'e kadar dünya genelinde 50 binden fazla tarayıcıdan oluşan bir ağ kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Midjourney, başlangıçta kullanıcılara detaylı vücut kompozisyon haritaları sunmayı planladığını, daha ileri tıbbi kabiliyetler için ABD Gıda ve İlaç Dairesine düzenli test sonuçları iletmeyi hedeflediğini kaydetti.

#ABD Gıda ve İlaç Dairesi
#Midjourney
#Midjourney Scanner
#yapay zeka
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