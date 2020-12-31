Teknoloji Türkiyenin 5inci nesil uydusu Türksat 5Anın serüveni
BİLİM

Türkiye’nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A’nın serüveni

Türksat ile Airbus arasında imzalanan anlaşmayla üretimine başlanılan Türkiye’nin en yeni uydusu Türksat 5A, uzaydaki yerini almak için gün sayıyor. 4 Ocak Pazartesi’yi 5 Ocak Salı’ya bağlayan gece fırlatılacak olan Türksat 5A ile Türkiye’nin uzaydaki filosu genişleyecek. Türkiye, daha geniş kapsama alanına sahip yeni uydusuyla, yayıncılık alanı ve geniş bant internet sağlama kabiliyetinde büyük bir kapasiteye ulaşma konusunda önemli bir adım atacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türksat 5A, 4 Ocak Pazartesi’yi 5 Ocak Salı’ya bağlayan gece fırlatılacak.
Türksat 5A, 4 Ocak Pazartesi’yi 5 Ocak Salı’ya bağlayan gece fırlatılacak.

Türkiye’yi sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye ulaştıracak, daha geniş kapsama alanına sahip Türksat 5A uydusunun fırlatma aşamasına gelen serüveni, Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında imzalanan anlaşmaya başladı.

Türksat ve Airbus arasında anlaşma

Türksat AŞ ile Airbus arasında iki uydu üretimi ve yörüngeye yerleştirmesi için 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Türksat 5A'nın üretimine, bu sözleşmenin hemen ardından başlandı. Üretim süreçleri ve test aşamalarının tamamlanmasının ardından Türksat 5A uydusu Ekim 2020’de teslim alındı. Bakan Karaismailoğlu bu gelişmeyi “Türksat 5A uydusu, bakanlık ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındı” sözleriyle duyurmuştu.

Fırlatmayı Elon Musk’ın şirketi SpaceX gerçekleştirecek

Türksat 5A’nın üretim sürecine devam edilirken, uydunun fırlatma işlemleri için de adımlar atıldı. Türksat 5A’nın fırlatılması için, ABD'li ünlü girişimci Elon Musk´ın sahip olduğu uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX ile anlaşma yapıldı. Uydunun Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılması kararı alındı. Bu kapsamda Space X şirketinin kurucusu Elon Musk, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

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Uzay zirvesi

Cape Canaveral'dan fırlatılacak

Tüm bu sürecin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 30 Aralık 2020’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5A’nın, 4 Ocak Pazartesi’yi 5 Ocak Salı’ya bağlayan gece uzaya fırlatılacağını açıkladı. Uydu, SpaceX firmasının Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek.

Bakan Karaismailoğlu: Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
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Bakan Karaismailoğlu: Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Kritik tarih 2021'in ikinci çeyreği

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı dört aylık yolculuğun ardından, 2021'in ikinci çeyreği içinde hizmet vermeye başlayacak.

Kapsama alanı daha geniş

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, 31 derece Doğu yörüngesinden Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir alanda TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek. 10 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak.

Ömrü ve kapasitesi daha fazla

Türkiye'nin en yeni uydusu Türksat 5A’nın, yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye'nin yörünge haklarını güvenceye alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türksat 5A'nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak. 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan uydunun manevra ömrüyle Türkiye'nin frekans ve yörünge hakları 30 yıl boyunca güvence altına alınacak.

Türkiye’nin uydu filosu

Türkiye, uydu sahibi 30 ülkeden biri konumunda. Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Türkiye'nin ilk uydusu 10 Ağustos 1994'te fırlatıldı ve 12 yıl hizmet verdi. Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldı. Aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B, haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uyduları ise gözlem yapıyor.

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