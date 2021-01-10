Teknoloji Türkiyede üretilen ilk gözlem uydusu RASAT Dünyayı 50 bin kez turladı
BİLİM

Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT Dünya'yı 50 bin kez turladı

2011'de fırlatılan Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen görevine devam ediyor. RASAT, şimdiye kadar Dünya'nın çevresini 50 bin 224 kez turladı. Bu süre içerisinde 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

Haber Merkezi AA
Türkiye’de üretilen ilk uydu RASAT.
Türkiye’de üretilen ilk uydu RASAT.

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, Dünya'nın çevresini 50 bin 224 kez turlarken, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.

2011'den bu yana aktif

RASAT, 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatıldı. Uydu, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen görevine başarıyla devam ediyor.

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Söz konusu uydu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunuyor, 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla görev yapıyor.

RASAT’ın fotoğrafladığı İstanbul’a ait görüntü.

960 kilometre uzunluğuna kadar görüntü alabiliyor

Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor.

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