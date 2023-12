Bakan Özhaseki'den deprem turistlerine tepki: Selfi çekip bırakıp gittiler

"Bakanlıkta bana gelen, hangi partili olursa olsun, A, B, C, D fark etmez, hepsine diyorum ki, 'Ne olur, sizden rica ediyorum, abinizim ama yalvarıyorum, yapacağınız en önemli faaliyet beldelerinizi inceleyin, riskli olan yapıları tespit edin, bana gelin, yanınızda duracağım, arkanızda duracağım, yardım edeceğim, kentsel dönüşüm yapın. Eğer yapmazsanız, Allah korusun bizi felaketler bekliyor.' Bu ülkenin her bir köşesinde hala hareketli fay hatları var. Kimse kendini emin görmesin. Şu anda 500'den fazla Türkiye'de hala hareketli fay hattı var. Şimdi yetki sizde, bütün milletimizde. Belediye seçimleri geliyor, vatandaşlarımıza sesleniyorum, 'Adayım' diye çıkanlara, eskiden ne yapmışlarsa ne olur onlara sorun, 'Biz size 5 yıllık yetki verdik, bütçe verdik, binlerce insan verdik. Kaç tane konut yaptınız, kaç tane riskli alanı dönüştürdünüz, kentsel dönüşüm alanında hangi faaliyetleri yaptınız?' Lütfen sorun. Eğer bu konularda size bir söz vermiyorsa sırtınızı dönün, hiç dinlemeyin. Düğünlere herkes gider, cenazelere herkes gider. Yollarda insanlarla muhabbeti herkes yapar. Ondan kolay bir şey yok. Ama önemli olan yiğitlik, kentsel dönüşüm yapmakta. Bu ülkeyi geleceğe hazırlamakta. Her seferinde deprem olacak, biz dizimize mi vuracağız? Erkenden hazırlanacağız. Allah bu aklı bize bunun için vermiş."