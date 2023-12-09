Bakan Özhaseki'den deprem turistlerine tepki: Selfi çekip bırakıp gittiler

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu'nun açılış töreninde konuşan Özhaseki, gençlere ve eğitime yapılan hizmetin çok önemli olduğunu söyledi.
Çocukların, ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençliğimizde bizim öğretmenlerimiz, 'Bu memleketin üç tarafı denizlerle çevrili ama dört tarafı da düşmanla dolu' derlerdi. Ara ara çocuk aklımızla derdik ki kendi aramızda, 'Acaba bizim hocalarımızda biraz paranoyaklık var mı ki, niye her taraf düşman olsun ki?' Ama şu geldiğimiz noktada, 30 yıldır sizlerin verdiği yetkiyle ve vekaletle devletin en üst makamlarında bulunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu söz az bile söylenmiş. O yüzdendir ki bizim yavrularımız okumalı, sonra dönüp bu millete hizmet etmeli. Sonra milletlerarası yarışta en önde olmak için elinden geleni yapmalı."
6 Şubat'ta herkesi üzen, kahreden iki depremle sarsıldıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, o bölgelerin ihya edilmesi gerektiğini dile getirdi.
İlk geceden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta olduğunu belirten Özhaseki, gece gündüz demeden hep birlikte çalıştıklarını anlattı.
Bütün milletin elinden gelen yardımı yaptığını vurgulayan Özhaseki, böyle büyük bir meletin ferdi olmaktan şeref duyduğunu söyledi.
"Her seferinde deprem olacak, biz dizimize mi vuracağız?"
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun bilinmesi gerektiğine işaret eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:
Özhaseki ve il protokolü, konuşmanın ardından kurdele keserek kütüphane ve spor salonunu hizmete açtı.
Öte yandan Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel atma törenine de katıldı.