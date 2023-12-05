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Bakan Özhaseki: Şu ana kadar 2 milyon 200 bin konutu değiştirdik

Malatya'da 'Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2012'de çıkartılan Kentsel Dönüşüm Yasası'nı hatırlatıp, "Şu ana kadar Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutu değiştirdik. 400 binin inşaatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

17:45 - 5/12/2023 Salı
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen 'Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.


​Yoğun sis nedeniyle uçağı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yapan, buradan kara yolu ile Malatya'ya geçen Bakan Özhaseki'yi, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve STK temsilcileri karşıladı. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen 'Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Özhaseki, Türkiye'nin deprem açısından dünyadaki en riskli 5 ülkeden biri olduğunu söyledi. 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkarttıklarını hatırlatan Özhasek
i, "Şu ana kadar Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutu değiştirdik. 400 binin inşaatı devam ediyor"
dedi.

'Üç hat durmadan hareket halinde'

Özhaseki
, "Bizim topraklarımız, bu Anadolu coğrafyasının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası burada yaşıyor. Şunu bilelim; bu ülke bir deprem bölgesi, hiç aklımızdan çıkartmayalım. 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karada meydana gelen 6.7 ve 7.5 gibi yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı, 226. Neredeyse senede 2 veya 3 defa deprem oluyor. Karada ise 60 civarında deprem var. Ölen insan sayımız 130 bin civarında, zarar hiç sorulacak gibi değil. 3 hat durmadan hareket halinde. Birisi, neredeyse Van Gölü civarından başlıyor. Karadeniz şöyle; 50-100 kilometre altında devam edip, Marmara açıklarına kadar var. Buna Kuzey Anadolu Fay Hattı diyorlar. Diğeri de bizim bulunduğumuz bölgeyi de içine alarak Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan Akdeniz'e doğru gidiyor. Binlerce yıldır buralarda tekerrür ettiği içindir. Her bir deprem olduğunda, bir çizgi atıldığında, bu hale geliyor. Bir de gördüğünüz gibi Ege bölgemiz çok riskli gözüküyor"
diye konuştu.

Deprem bölgesindeki illerin şehir merkezlerinde yapılacak 22 bin konutun temelinin atıldığı törende Özhaseki ayrıca hazır olan köy evlerinden 8'inin hak sahibine anahtarını teslim etti.



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Mehmet Özhaseki
#deprem
#konut
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