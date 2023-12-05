Bakan Özhaseki: Şu ana kadar 2 milyon 200 bin konutu değiştirdik

, "Bizim topraklarımız, bu Anadolu coğrafyasının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası burada yaşıyor. Şunu bilelim; bu ülke bir deprem bölgesi, hiç aklımızdan çıkartmayalım. 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karada meydana gelen 6.7 ve 7.5 gibi yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı, 226. Neredeyse senede 2 veya 3 defa deprem oluyor. Karada ise 60 civarında deprem var. Ölen insan sayımız 130 bin civarında, zarar hiç sorulacak gibi değil. 3 hat durmadan hareket halinde. Birisi, neredeyse Van Gölü civarından başlıyor. Karadeniz şöyle; 50-100 kilometre altında devam edip, Marmara açıklarına kadar var. Buna Kuzey Anadolu Fay Hattı diyorlar. Diğeri de bizim bulunduğumuz bölgeyi de içine alarak Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan Akdeniz'e doğru gidiyor. Binlerce yıldır buralarda tekerrür ettiği içindir. Her bir deprem olduğunda, bir çizgi atıldığında, bu hale geliyor. Bir de gördüğünüz gibi Ege bölgemiz çok riskli gözüküyor"