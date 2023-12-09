Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız

Mehmet Özhaseki, 27 Mayıs 1957 tarihinde doğdu. 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı, 1998 ve 2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. 2016, 2018, 2023 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almıştır. Peki Mehmet Özhaseki nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki hayatı ve biyografisi.