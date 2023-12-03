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Bakan Özhaseki duyurdu: Kilis'te deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kilis'teki 2 bin 340 deprem konutunun yapımını sürdürdüklerini belirterek, ay sonuna kadar bin 45 evi teslim edeceklerini bildirdi.

15:13 - 3/12/2023 Pazar
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.


Kilis'e konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."




#Deprem Konutları
#Kilis
#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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