Bakan Özhaseki duyurdu: Kilis'te deprem konutlarının teslim tarihi belli oldu

"2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."