Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 'Canlı sınıf uygulaması'nı yakında tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı:

Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?

Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021

Canlı sınıf uygulaması nedir?

Canlı sınıf uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart 2020’den beri Ankara ve İstanbul’da pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile bu öğrencilerin kendi öğretmenlerini bir araya getiren bir platformdur.

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Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.

TELEVİZYON DERSLERİYLE EŞ GÜDÜMLÜ

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

MEB’in yaptığı açıklamaya göre LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için canlı sınıflar kurulacak.

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