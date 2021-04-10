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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan "Okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt: Birtakım öngörülerimiz var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, yüz yüze eğitim, okulların kapanması, yaz tatili ve koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, "Okullar kapanacak mı?" sorusuna, "Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. İllerin valilikleri bu kararları alabilir." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Selçuktan Okullar kapanacak mı? sorusuna yanıt: Birtakım öngörülerimiz var
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Bakan Selçuk, CNN Türk'te koronavirüs salgınının eğitime etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Artan vaka sayılarının ardından yeniden gündeme gelen "Okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un diğer açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eğitimde sorun yaşanıyor mu?

Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5’te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz.

"Kayıp nesil" tanımı doğru mu?

Ben kişisel olarak bu tür ifadeleri çok doğru bulmuyorum. Biz yapıcı bir bakış açısına sahip olmayı önemsiyoruz. Çocukların kaybından söz ederken hangi çocuğun neyi kaybettiğinden araştırmaya dayalı söz etmemiz lazım. Ben il il okul okul dolaşıyorum. Çocuklarımızla ilgili araştırmalar yaptırıyorum. Hiçbir veri olmadan bir kayıp nesil olacaktır şeklinde konuşmak çocuklarımızın geleceğini tanımlamak açısından doğru değil.

Tablet meselesinde son durum

Şunu ifade etmek isterim. Bu yaşadığımız süreçte dezenformasyon anlamında o kadar çok bilgi yayılıyor ki gerçekten şaşırıyoruz. Bizim önerimiz sadece resmi kaynaklardan ifade edilen içeriklere dikkat edilmesi. Biz çeşitli vesilelerle bilgilendirme yapıyoruz. Tablet konusunda da en başta MEB olarak biz dedik ki erişemeyen 1.5 milyon civarı öğrencimiz var dedik. Aynı oranda yaklaşık olarak Fransa'da Kanada da var. Bu neden var. Çünkü hiçbir ülke köylere nasıl ulaşırım diye önceden hazırlık yapmamış. Çünkü böyle bir salgının beklentisi içinde değildik. Uzaktan eğitimin gelecekti fonksiyonunun farkındaydık. Şu ana kadar 750 bin civarımızda çocuğumuza tabletin ulaştığını biliyoruz. Çocuklar sadece tableti almıyor hazır internet paketi olan tablet almış oluyorlar. Çevrimdışı olarak çalışabilecekleri çok sayıda içeriği gömülü olarak koyduk.

Öğretmenlerin aşılanmasında son durum

Dünyada öğretmenlerinin tamamını aşılamadan okulu açmayan ülke yok. Türkiye İngiltere gibi Almanya gibi ikinci grupta öğretmenlerini aşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Bizim öğretmenlerimize öncelik tanımamızın nedeni aşı tedariki sürecine bağlı olarak bazen yavaş bazen hızlı bu süreç devam ediyor. Diğer meslek gruplarıyla ilgili de Sağlık Bakanlığı planlamalarını yapıyor.

Yaz tatili ne zaman başlıyor?

2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz.

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